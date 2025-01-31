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الرياضة

يد كرواتيا تضرب فرنسا

يد كرواتيا تضرب فرنسا
31 يناير 2025 09:50

 
زغرب (د ب أ)

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تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها بلاده، بالمشاركة مع الدنمارك والنرويج، بعد الفوز 31-28 في مباراة الدور قبل النهائي. أنهى المنتخب الكرواتي الشوط الأول متفوقاً بنتيجة 18-11 قبل أن يحسم اللقاء لمصلحته بفارق 3 أهداف، بعد انتفاضة قوية من المنتخب الفرنسي، وصيف النسخة الماضية.
وينتظر منتخب كرواتيا في النهائي الفائز من المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي بين الدنمارك حامل اللقب ضد البرتغال الجمعة.
وصعد منتخب كرواتيا لنهائي مونديال اليد للمرة الخامسة في تاريخه، حيث تُوج باللقب مرة واحدة في عام 2003، وخسر النهائي ثلاث مرات في أعوام 1995 و2005 و2009.
أما منتخب فرنسا الأكثر تتويجاً بكأس العالم لكرة اليد 6 مرات، آخرها في عام 2017، فقد فشل في التأهل للمباراة النهائية للمرة التاسعة في تاريخه.
وسيلعب منتخب فرنسا يوم الأحد المقبل، على الميدالية البرونزية منتظراً الخاسر من البرتغال ضد الدنمارك حامل اللقب في آخر ثلاث نسخ.
وسبق أن فاز منتخب فرنسا بالميدالية البرونزية 4 مرات في أعوام 1993 و2003 و2005 و2019، بينما خسرها مرتين في 2007 و2021.

 

كرة اليد
كرواتيا
فرنسا
الدنمارك
البرتغال
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