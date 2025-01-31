اتحاد جدة يتعاقد مع لاعب برشلونة

الرياض (د ب أ)



أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، تعاقده مع الإسباني أوناي هيرنانديز، قادماً من برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وخطف هيرنانديز الأنظار، عطفاً على المستويات التي يقدمها مع فريق برشلونة الرديف «برشلونة أتلتيك».

ويستطيع الاتحاد قيد اللاعب، الذي أتم عقده الثاني الشهر الماضي، ضمن فئة الشباب، أو الفريق الأول بصفته من مواليد عام 2003 وما يليه.

ويبلغ هيرنانديز من العمر 20 عاماً، وبدأت مسيرته الكروية ضمن الفئات السنية لنادي جيرونا الإسباني، ثم انتقل إلى برشلونة «صيف 2022» للعب مع الفريق الكاتالوني تحت 19 عاماً.

ورحب النادي السعودي بلاعبه الجديد من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساب الاتحاد الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، قال فيه: «من برشلونة إلى جدة، أوناي هيرنانديز ينضم إلى كتيبة النمور».

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف خلف الهلال المتصدر صاحب الرصيد نفسه من النقاط.