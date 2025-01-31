كيف تجرى قرعة «الملحق» في «أبطال أوروبا»؟



معتز الشامي (أبوظبي)



جاءت بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025 مليئة بالتغييرات، بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتجديد مسابقته الكبرى للأندية.

وللمرة الأولى، تم توسيع دائرة المنافسة ليشمل 36 فريقاً، وتم استبدال مرحلة المجموعات القديمة بمرحلة الدوري، واختتمت المرحلة الافتتاحية بتأهل 24 فريقاً إلى مرحلة خروج المغلوب.

ضمنت الفرق الثمانية الأولى التأهل تلقائياً إلى دور الستة عشر، في حين تأهلت بقية الفرق «من المركز التاسع إلى المركز الرابع والعشرين» إلى دور الملحق. وتقام منافسات الدور الثاني بنظام خروج المغلوب من مباراتين، ويتأهل الفائزون الثمانية إلى دور الستة عشر.

لن يتم تأكيد المنافسين إلا بعد إجراء القرعة في الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات.

ويواجه الفريقان الـ9 أو الـ10 أحد الفريقين اللذين احتلا المركزين 23 أو 24، في حين يواجه الفريقان الـ11 أو الـ12 أحد الفريقين الـ21 أو الـ22، يستمر النظام نفسه بالنسبة للفرق بين المركز 13 و20.



المواجهات المتوقعة



مانشستر سيتي/ سيلتك

الدور الفاصل: بايرن ميونيخ أو ريال مدريد

دور الـ16: أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن



ريال مدريد/ بايرن ميونيخ

الدور الفاصل: سيلتك أو مانشستر سيتي

دور الـ16: أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن



سان جيرمان/ بنفيكا

الدور الفاصل: موناكو أو بريست

دور الـ16: ليفربول أو برشلونة



موناكو/ بريست

الدور الفاصل: سان جيرمان أو بنفيكا

دور الـ16: ليفربول أو برشلونة



سبورتينج لشبونة/ كلوب بروج

الدور الفاصل: دورتموند أو أتالانتا

دور الـ16: ليل أو أستون فيلا



أتالانتا/ دورتموند

الدور الفاصل: سبورتينج لشبونة أو كلوب بروج

دور الـ16: ليل أو أستون فيلا



فينورد/ يوفنتوس

الدور الفاصل: ميلان أو أيندهوفن

دور الـ16: أرسنال أو إنترميلان



ميلان/ أيندهوفن

الدور الفاصل: يوفنتوس أو فينورد

دور الـ16: أرسنال أو إنترميلان