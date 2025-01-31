توتنهام يلجأ إلى بايرن ميونيخ لعلاج «القوام المتهالك»!



لندن (د ب أ)



علمت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن توتنهام الإنجليزي يتفاوض مع بايرن ميونيخ، بشأن التعاقد المحتمل مع المهاجم ماتيس تيل.

ويحتاج توتنهام لتعزيز صفوفه بصفقة جديدة لمواجهة كثرة الغيابات بسبب قائمة طويلة من الإصابات، التي تضم لاعبين بارزين مثل برينان جونسون، وجيمس ماديسون، ودومينيك سولانكي.

وأكد أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام أكثر من مرة، أن قوام الفريق حالياً متهالك وبحاجة لتدعيم، لذا يكثف توتنهام محاولاته لضم تيل، الذي يتطلع أيضاً للرحيل عن البايرن لقلة مشاركاته هذا الموسم، حيث خاص 4 مباريات فقط.

وانتقل تيل «19 عاماً» إلى بايرن ميونيخ في 2022 قادماً من رين الفرنسي، بعدما أصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة بالدوري الفرنسي ببلوغه 16 عاماً. وسجل تيل 10 أهداف في جميع المسابقات بالموسم الماضي، لكنه خرج من حسابات المدرب الحالي فنسنت كومباني، وبقي من المنتظر أن يرحل اللاعب الفرنسي عن النادي الألماني خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

ومن المنتظر أن تكلف هذه الصفقة خزينة توتنهام 60 مليون يورو «5. 62 مليون دولار»، لكن الفريق اللندني يواجه منافسة قوية من أندية أخرى قبل الموعد النهائي لإغلاق باب الانتقالات يوم الاثنين المقبل.