مدافع مانشستر سيتي يهدد ريال مدريد وبايرن ميونيخ



مانشستر (د ب أ)



أكد مانويل أكانجي، مدافع مانشستر سيتي، أن فريقه لا يخشى مواجهة ريال مدريد أو بايرن ميونيخ.

ينتظر «السيتي» مواجهة أحد الفريقين العريقين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشهر المقبل، بعد تأهله بصعوبة لمرحلة الملحق.

واجه الفريق الإنجليزي الفائز باللقب في عام 2023 خطر الخروج المبكر، ولكن فاز في مباراته الأخيرة بمرحلة الدوري على كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3 -1. وكانت خسارة تلك المباراة كفيلة بعدم تأهل مانشستر سيتي إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ موسم 2012-2013، ولكنه أنهى مرحلة الدوري محتلاً المركز 22 .

وقال السويسري أكانجي «نحن جاهزون، وبالتأكيد ما ينتظرنا ليس المواجهات التي كنا نريدها، ولكننا نتطلع لهذا التحدي، وبإمكاننا الفوز على أي فريق في أوروبا». وأضاف في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «لم نقدم الأداء الجيد المعهود، ولكن أعتقد أيضاً أنه لا يوجد أي فريق يريد مواجهتنا، لا أعرف انطباع المنافسين عنا، ولكننا جاهزون للتحدي».

وتابع: «نحن سعداء بتأهلنا للأدوار الإقصائية، وكنا نريد بالطبع التواجد بين أول 8 أندية في جدول الترتيب، ولكننا لا نستطيع تغيير ما حدث».

وواصل مدافع مانشستر سيتي «كان علينا أن نحقق الفوز، وفعلنا ذلك رغم أنه لم يكن أمراً سهلاً، أو بالسيناريو الذي نريده، ولكننا ما زلنا في البطولة، وأثق في قدرتنا على الفوز على أي فريق».

ويقدم مانشستر سيتي أداءً مخيباً للآمال هذا الموسم، ليضعف حظوظه أيضاً في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة على التوالي.

وينتظر الفريق الإنجليزي مواجهات ثقيلة طوال فبراير، حيث سيلعب ضد أرسنال، ونيوكاسل، وليفربول، وتوتنهام، بالإضافة إلى مباراتين ضد ريال مدريد، أو البايرن، حيث سيتعرف على منافسه القادم عند إجراء القرعة الجمعة.

واختتم أكانجي تصريحاته: «مواصلة النتائج الإيجابية يجعل الحالة الذهنية والمزاجية أفضل من وقت الخسائر».