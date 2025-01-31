هل يعود رونالدو إلى ريال مدريد؟



أنور إبراهيم (القاهرة)



يواصل البرتغالي «الأسطورة» كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي «كتابة التاريخ»، حيث سجل هدفاً، وصنع هدفاً آخر في فوز «العالمي» 2-1 على الرائد، في «الجولة 18» للدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ليرفع إجمالي رصيده من الأهداف خلال مسيرته الطويلة والناجحة إلى921 هدفاً، منها 450 هدفاً في فريقه الأسبق ريال مدريد الذي أمضى معه 9 مواسم، منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في 2009، وتحول إلى «ماكينة» أهداف لا تُقارن.

وعندما سأله الصحفي الإسباني إدواردو أجويري الذي يعمل ببرنامج «التشيرنجويتو» التلفزيوني الشهير، عن إمكانية عودته مرة أخرى إلى ريال مدريد، قال رونالدو: ربما يحدث ذلك في نهاية مسيرتي لاعباً.

وأضاف: فترتي في «الريال» هي الأفضل والأكثر سعادة بالنسبة لي فيما يتعلق بكرة القدم، مشيراً إلى المكانة الكبيرة والخاصة التي يحملها لـ«البلانكوس» في قلبه.

وذكر موقع جول العالمي أنه رغم ارتداء العديد من «أساطير» الكرة القميص الأبيض الشهير لريال مدريد، إلا أن عدداً قليلاً منهم الذين أمكنهم إحداث نفس الأثر الذي حققه رونالدو في العاصمة الإسبانية مدريد، إذ نجح خلال 438 مباراة خاضها مع الريال في تسجيل 450 هدفاً، وإحراز 15 لقباً كبيراً، منها 4 دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد رونالدو، الذي يكمل في 5 فبراير 40 عاماً بالتمام والكمال، في الصيف المقبل، وبعد أن كان يحصل على1. 3 مليون يورو أسبوعياً، أفادت تقارير صحفية عديدة أنه وافق على تجديد عقده مع «العالمي» والاستمرار في الدوري السعودي بعقد جديد، ورقم خرافي 183 مليون يورو «154مليون جنيه إسترليني - 188 مليون دولار» سنوياً، أي ما يعادل نحو 15 مليون يورو شهرياً و8. 3 مليون يورو أسبوعياً.

وقال الموقع: إنه على الرغم اقتراب رونالدو من نهاية مسيرته الكروية، فإنه لا يزال يملك الطموح الكبير في حصد المزيد من الإنجازات، وبوجه خاص على مستوى تسجيل الأهداف، إذ أنه يخطط للوصول إلى 1000 هدف، يختم به مشواره مع الكرة، وليكون أكبر هداف في تاريخ كرة القدم، لأنه سبق أن صرح بأن أهدافه كلها «شرعية» ومسجلة رسمياً، وليس بينها أي هدف في مباريات ودية أو غير رسمية، على عكس نجوم آخرين، لم يذكرهم بالاسم.