ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات لمواجهة «ذئاب دبي» في كأس البولو

دبي (الاتحاد)

تختتم السبت كأس دبي الفضية للبولو 2025 في منتجع الحبتور بلقاء فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، في مباراة قوية، حيث يمتلك الفريقان قدرات فنية وبدنية فائقة، إلى جانب قوة الخيول ورشاقتها، والدليل أن الفريقين قدما مباريات قوية ومثيرة أظهرت أحقيتهما أن يكونا طرفي النهائي.

تبدأ مراسم حفل الختام بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي سوف تجمع فريقي الحبتوربقيادة محمد الحبتور وغنتوت بقيادة ناصر الشامسي عند الساعة الثانية من بعد الظهر، ثم تتوالى فقرات حفل الختام التي تتضمن فقرات موسيقية وفنية، إلى أن يحين موعد اللقاء المرتقب بين الإمارات وذئاب دبي في الرابعة عصراً، كما تتخلل المباراة النهائية، وتحديداً عقب الشوط الثالث، عملية البحث عن الكنز داخل ملعب المباراة، وسيكون في انتظار أصحاب الحظ السعيد جوائز مالية وعينية.

وستكون لمباراة الختام نكهة خاصة، إذ إنها سوف تعلن عن بطل جديد، حيث إن كل فريق يضم كوكبة من أبرز نجوم اللعبة في الدولة والعالم، ويمثل فريق الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومعها روزندو تيروجيوتار، ولوكاس مونتيفردي وتيودور لاكاو، بينما يمثل فريق ذئاب دبي حبتور الحبتور، ومعه فيليكس أسيان، وسنتياجو لابورد، وبنيامين بانيللو.

وتكتسي المباراة بطابع الإثارة والمتعة، خاصة أن البطولة شهدت في الدور التأهيلي، أي المباريات العشر التي أقيمت حتى الآن 179 هدفاً، وكان فريق الإمارات الأكثر تهديفاً، برصيد 41 هدفاً، تلاه فريق ذئاب دبي برصيد 36 هدفاً، وكل من الحبتور وغنتوت 34 هدفاً، ثم بنجاش 33.5 هدف.