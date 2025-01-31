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الرياضة

منتخب الرجبي يستعد للبطولة العربية بـ«الوجوه الجديدة»

منتخب الرجبي يستعد للبطولة العربية بـ«الوجوه الجديدة»
31 يناير 2025 12:00

 
العين (الاتحاد) 
حدد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للرجبي الفترة من 7-9 فبراير موعداً لمعسكر العين، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية لسباعيات الرجبي لفئتي الرجال والسيدات التي ستقام يومي 14 و15 فبراير المقبل بمدينة الاسكندرية.
ويخضع المنتخب، خلال المعسكر، لتدريبات مكثفة بملاعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف قبل العودة مجددا إلى التدريب بملاعب طيران الإمارات «ذاسيفينز» والاستعداد للسفر إلى الإسكندرية يوم 12 فبراير المقبل.
وأكد يوسف شاكر المدرب المساعد لمنتخبنا أن منتخب الرجال شهد الفترة الماضية ضم عدد من العناصر الجديدة والتي تمثل مستقبل اللعبة، من بينهم سلطان أهلي، وجمعة آل علي وكلاهما تم اكتشافه من بطولات المدارس وضمهم لمنتخب شاهين وانضم اللاعبان إلى المنتخب، ونأمل في مثل هذه البطولات الدفع بوجوه جديدة لاكتساب الخبرة.
وأضاف شاكر أن منتخب السيدات أيضاً شهد انضمام فاطمة السويدي، وعنود البلوشي إلى القائمة، وهو ما يمثل دفعة معنوية كبيرة، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الجديدة.
وأشار المدرب المساعد للمنتخب إلى أن التدريبات حالياً مستمرة بملاعب طيران الإمارات، وهناك متابعة من مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وهناك رغبة كبيرة من اللاعبين واللاعبات للعودة بكأسي البطولة.
وأوضح أن الدوري مستمر، وجميع اللاعبين يشاركون في المباريات، وهناك جولة أخيرة قبل التوقف لمنتخب شاهين الذي يشارك في الدوري، وكان هناك اتفاق للعب مباراة ودية مع منتخب مصر، ولكن تم الإلغاء لظروف المنتخبين، وفترة الإعداد الماضية كانت كافية في ظل التجمع 3 أيام للمنتخب، ثم اللعب في الدوري دون توقف، وسيكون معسكر العين لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة المنتخب والجوانب الفنية.

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