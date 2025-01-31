رين وسامباولي ينفصلان بـ«اتفاق متبادل»



رين (أ ف ب)



انفصل المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي عن رين بـ«اتفاق متبادل»، وذلك وفق ما أعلن النادي الذي يحتل المركز السادس عشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم، كاشفاً عن الاستعانة بالسنغالي حبيب باي، للإشراف عليه حتى نهاية الموسم.

ووصل سامباولي (64 عاماً) إلى رين في منتصف نوفمبر الماضي، خلفاً للمقال جوليان استيفان، وذلك حين كان الفريق في المركز الرابع عشر في الدوري، لكن المدرب السابق لمنتخبي تشيلي والأرجنتيني ومارسيليا لم يتمكن من إخراج لاعبيه من كبوتهم، وتلقوا سبع هزائهم في مبارياتهم العشر تحت قيادته ضمن المسابقات كافة.

ومن أجل محاولة النهوض مجدداً، قرر رين الاستعانة بباي، ابن الـ47 عاماً الذي سيشرف على الفريق حتى نهاية الموسم في مهامه التدريبية الثانية فقط، بعد أولى مع ريد ستار الفرنسي الذي صعد به لاعب مرسيليا وستراسبورج ونيوكاسل الإنجليزي السابق إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي.

ورأى رين في بيانه أن الدولي السابق الذي ولد في فرنسا، لكنه دافع ظهيراً أيمن عن ألوان السنغال في 45 مباراة بين 2001 و2008، سيصنع «ديناميكية رياضية إيجابية».