المسيبي يحصد برونزية دولية قطر للطاولة



معتصم عبد الله (أبوظبي)‬‬‬‬



حصد محمد سعيد المسيبي لاعب منتخب كرة الطاولة، برونزية بطولة قطر الدولية، والتي استضافها الاتحاد القطري، بالتعاون مع مؤسسة كرة الطاولة العالمية من 27 إلى 31 يناير، على صالة السيدات في أسباير زون بالدوحة.

وضمت قائمة «أبيض الطاولة»، المشارك في البطولة الدولية، السدادسي أحمد سعيد المسيبي، ومحمد سعيد المسيبي «الشارقة»، ناصر المري، راشد سعيد «الوصل»، علي الحواي، عبد الله الحواي، «النصر»، إلى جانب المدربين شاو لي، وإسلام مطاوع، والإداري خالد صقر.

وتصدر إنجاز المسيبي في منافسات «فئة تحت 13» عاماً، مشاركة منتخبنا، بعد وصوله إلى نصف النهائي في مواجهة البحريني أحمد البنا 1-3، حيث تصدر قبلها المجموعة الأولى، ليتخطى بعدها عقبة الأسترالي سامويل وين في دور الستة عشر 3-0، والهندي إيشان جويل في ربع النهائي 3-1.