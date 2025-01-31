8 مقاعد تشعل صراع «جولات الحسم» في «أبطال آسيا للنخبة»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



يُشعل الصراع على المقاعد الثمانية المتبقية على صعيد مجموعتي «غرب وشرق آسيا»، سباق التنافس في جولتي ختام الدور الأول لـ «دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025»، حيث تقام الجولة السابعة الاثنين والثلاثاء المقبل في منطقة الغرب، و11 و12 فبراير لمنطقة الشرق، على أن يعقبها في الأسبوع التالي إقامة مباريات «الجولة الثامنة» والأخيرة.

وتوقع تقرير نشره موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن يكون السباق على الأماكن المتبقية قوياً للغاية، حيث يحتل العين الإماراتي والشرطة العراقي، المركزين الـ11 والـ12 على التوالي برصيد نقطتين، ولا يزال لديهما فرصة ضئيلة للتأهل على الرغم من أنهما يعتمدان على نتائج الفرق الأخرى.

ولم يتبق سوى ثلاثة مقاعد متاحة للتأهل إلى الدور القادم من منطقة الغرب، حيث حجز «الثلاثي السعودي» الهلال والأهلي والنصر، إلى جانب السد القطري والوصل الإماراتي أماكنهم في دور الـ16.

ويستأنف بيرسبوليس الإيراني، وصيف بطل دوري أبطال آسيا مرتين، مشواره وهو في المركز السادس برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة فقط أمام الريان القطري والاستقلال الإيراني.

كما أن باختاكور الأوزبكي والغرافة القطري، اللذان يملكان 4 نقاط، سيكونان في منافسة قوية لحسم إحدى بطاقات التأهل، حيث من المتوقع أن تكون الجولة السابعة في منطقة الغرب مُثيرة للغاية.

وعلى صعيد المنافسة في «منطقة الشرق»، ترغب الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى تأكيد مكانها في مرحلة الأدوار الإقصائية، في حال حققت الانتصار في الجولة السابعة.

تصدر يوكوهاما مارينوس الياباني الترتيب بعد الجولة السادسة، متقدماً على جوانجو الكوري، وفيسيل كوبي الياباني بفارق الأهداف، حيث جمع كل فريق 13 نقطة.

ويحتل فريق ياباني ثالث «كاوازاكي فرونتال» المركز الرابع برصيد 12 نقطة، متقدماً بثلاث نقاط على بوهانج ستيلرز الكوري، حيث يلتقي الفريقان 11 فبراير.

يتساوى جوهور دار التعظيم الماليزي، وشنغهاي بورت الصيني، وبوريرام يونايتد التايلاندي برصيد 8 نقاط.

ويتأخر بفارق نقطة عنهما شنغهاي شينهوا وشاندونج تايشان الصينيان، بينما يحتل أولسان الكوري المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط، ويحتاج إلى معجزة للتأهل.

بينما خرج سنترال كوست مارينرز الأسترالي، الذي حصل على نقطة واحدة فقط بعد 6 مباريات.