مدافع البطائح يخطئ مرتين في «ثلاثية» شباب الأهلي



علي معالي (أبوظبي)



قدم البطائح مباراة كبيرة أمام شباب الأهلي، إلا أنه خسر 1-3، في «الجولة 14» من «دوري أدنوك للمحترفين»، إثر خطأين من المدافع ديني بورجيس، الأول عندما مرر مؤنس دبور كرة رائعة إلى المهاجم «المنطلق» ماتيوس ليما في الدقيقة 19، لم يجيد ديني تقدير الموقف، وسبقه ماتيوس بغرابة ليجد نفسه في مواجهة الحارس، ولم يجد صعوبة في إحراز هدف التقدم.

والخطأ الثاني عندما جعل زميله الحارس درويش محمد يتعامل مع مؤنس دبور بشكل قوي، ولم يتردد حكم المباراة في احتساب ضربة جزاء، والسبب فيها ديني الذي لم يشارك دبور، وترك الكرة، ليقوم درويش بالخطأ والعرقلة.

وكان الهدف الثالث الذي سجله بوجدان نتيجة خطأ جماعي من البطائح للتمركز الخاطئ في منطقة الجزاء، بعد تنفيذ حارب عبدالله لضربة ركنية.