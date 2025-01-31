80 خيلاً تتنافس في سباق جبل علي الثامن



عصام السيد (دبي)

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، يشهد المضمار العائلي اليوم، حفله الثامن في الموسم الحالي، الذي يحمل اسم «يوم السباقات الأيرلندية»، ويتضمن 7 أشواط، خصّصت 6 منها للخيول المهجنة الأصيلة، فيما خصّص الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة، ويبلغ عدد المشاركين 80 خيلاً، فيما يبلغ مجموع جوائز السباق 494 ألف درهم.

وتفتتح الخيول العربية الأصيلة المبتدئة من توليد الإمارات مجريات الحفل عبر سباق «كأس بورشه» على مسافة 1400 متر، وتبلغ جوائزه 50 ألف درهم، ويشهد الشوط الثاني لمسافة 1400 متر سباق للخيول، التي لم يسبق لها الفوز بسباقين NW2، بمشاركة 5 من الخيول المهجنة الأصيلة، وجوائزه 72 ألف درهم.

وتتنافس 15 من الخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب «جاين أكواين نيوترشن إنترناشونال ستيكس»، وجوائزه 60 ألف درهم، كما يشهد الشوط الرابع لمسافة 1000 متر على «ذا كورا حيث يصنع الأبطال» للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، مشاركة 13 خيلاً، ويبلغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم.

ويشارك في الشوط الخامس والرئيس على كأس «»شادويل ستيكس» للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1950 متراً، 6 من خيول التكافؤ، وتبلغ جوائزه 96 ألف درهم، ويشارك في الشوط السادس على كأس «جلورياس ساترداي للتكافؤ» لمسافة 1600 متر، 15 خيلاً بإجمالي جوائز 76 ألف درهم.

ويتنافس في الشوط السابع الأخير على كأس «آيريش ثوروبريد ماركتنج ستيكس» 10 من الخيول المبتدئة، لمسافة 1600 متر، بإجمالي جوائز 60 ألف درهم، وأكملت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل على جاهزيتها لاستقبال الجماهير الغفيرة التي ينتظر أن تشهد السباق.