200 لاعب في «أبطال الإمارات للجودو»



كلباء (الاتحاد)



ينظم اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، يوم السبت، بطولة أبطال الإمارات للشباب والرجال بصالة نادي كلباء، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، من بينهم 90 لاعباً من فئة الشباب، و60 لاعباً من فئة الرجال منهم عدد من لاعبي المنتخبات المختلفة.

وتشهد البطولة مشاركة أندية النصر والشارقة الرياضي وكلباء والفجيرة للفنون القتالية، وخورفكان والشارقة للدفاع عن النفس، وأكاديمية أولميمبيكس وأكاديمية ماترنا، فيما تضم فئة الشابات أندية الشارقة لرياضة المرأة، وكلباء الرياضي للمرأة، والفجيرة للبنات.

وجرت عملية الميزان على فترتين بصالتي نادي كلباء والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وشهدت التزاماً من المشاركين بشروط البطولة، ما يسهم في نجاحها الفني الذي أقيمت من أجله على مستوى فئة الشباب تحت 21 سنة للذكور والإناث لمواليد ما بين عام 2007 إلى 2005، أما فئة الرجال فتحددت حسب اللائحة للجنسين للمواطنين والمقيمين، والمشاركة مفتوحة للمواطنين في كل وزن، أما اللاعبون المقيمون فسمحت اللائحة بمشاركة لاعب واحد في كل وزن، كما تحددت منافسات الشباب بـ 8 أوزان من تحت 55 كجم إلى فوق 100 كجم، وتبدأ الشابات من وزن تحت 44 كجم إلى فوق 78 كجم.

وتتابع اللجنة الفنية والأجهزة الفنية البطولة لاكتشاف المواهب الجديدة، دعماً للمنتخبات المختلفة.