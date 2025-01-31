أموريم يضع نصب عينيه تتويج مانشستر يونايتد بـ«يوروبا ليج»



لندن (د ب أ)



يضع البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، نصب عينيه التتويج بلقب الدوري الأوروبي، بعد الصعود إلى دور الستة عشر للبطولة القارية، عبر الفوز على ملعب دينامو بوخارست الروماني 2-صفر.

وبعد التعادل ثلاث مرات في الدوري الأوروبي، سجل مانشستر انتصاره الخامس على التوالي في البطولة القارية، من بينها أربعة انتصارات في عهد أموريم.

وأنهى مانشستر مشواره في دور المجموعات من دون خسارة، في إنجاز لم يحققه أي فريق آخر في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، مما يضع الفريق ضمن المرشحين لنيل اللقب القاري.

وقال أموريم: «لا أرى فوارق كبيرة في الطريقة التي لعبنا به، لكن كان لدينا وقت أطول للتفكير، والآن بمقدورنا أن نرى بعض التحركات».

وأضاف: «كانت الفكرة موجودة، لأننا كان لدينا المزيد من الوقت للعب، لفهم المباراة، وأعتقد أن بمقدورنا التركيز على مباراة تلو الأخرى وبوسعنا الفوز بها». ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن أموريم قوله: «ثم تقع على عاتقنا المسؤولية، ومهما يكن الأمر، ومهما يكن السياق، أنت في مانشستر يونايتد، لذا يجب أن تقاتل من أجل الفوز بالألقاب، وسنرى ما سيحدث».

وتابع: «عندما تصل إلى هذه المحطة في أي بطولة، أي شيء قد يحدث، ويمكننا أن نثبت يوماً ما أن بمقدورنا أن نهزم أي فريق، لذا يمكننا التفكير بشأن ذلك». وأوضح المدرب البرتغالي: «إنه فوز مهم للغاية بالنسبة لنا، بمقدور اللاعبين أن يرتاحوا، بإمكاني فهم لاعبي فريقي بشكل أفضل».