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الرياضة

بوستيكوجلو يشيد بشباب أكاديمية توتنهام

بوستيكوجلو يشيد بشباب أكاديمية توتنهام
31 يناير 2025 14:45

 
لندن (د ب أ)

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أشاد الأسترالي آنجي بوستيكوجلو باللاعبين الشباب بأكاديمية النادي، بعد تسجيل ثلاثة منهم أهداف الفوز 3-صفر على ايلفسبورج السويدي، ليحجز الفريق مقعده في دور الستة عشر من الدوري الأوروبي.
وحملت أهداف توتنهام توقيع دين سكارليت، وأويندامولا أجايي، وميكي مور، في الدقائق 70 و84 و94، ليرفع الفريق اللندني رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد إلفسبورج عند 10 نقاط في المركز 26، وودع المسابقة. وقال بوستيكوجلو: «ياله من أمر مذهل للنادي!، كلي ثقة أن هناك مدربين بأكاديمية النادي ولاعبين لن يناموا لأنهم في قمة الحماس».
وأضاف: «ينتظرنا أسبوع حافل، وعلينا أن نحاول إدارة لاعبينا ومحاولة حمايتهم، كنا نضع في اعتبارنا أن علينا الاعتماد على بعض اللاعبين الشباب، وطوال مشوارنا هذا الموسم بصراحة، أعتقد أنهم أدوا بشكل جيد للغاية».
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن بوستيكوجلو قوله: «أدت المجموعة كاملة بشكل جيد، لكننا في حاجة لبعض اللاعبين الشباب لإحداث الفارق، وعدم الاكتفاء بتسجيل ثلاثة أهداف فقط».
وأشار المدرب الأسترالي: «لدينا أيضاً لاعبان يبلغان من العمر 18 عاماً يواصلان قيادتنا، لذا فهي ليلة رائعة للنادي، وشيء يجب أن تفخر به الأكاديمية بأكملها».
وقال: «تأهلنا لدور الستة عشر، وتفادينا خوض الدور الفاصل، ما يمنحنا أسابيع إضافية لاستعادة اللاعبين».
وقال في الختام: «نأمل أنه بحلول الأدوار الإقصائية أن نستعيد بعض اللاعبين، وهو تحدٍ مثير لنا».

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
توتنهام
آنجي بوستيكوجلو
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