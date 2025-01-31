«الماتادور» راموس يطرق أبواب مونتيري المكسيكي



أنور إبراهيم (القاهرة)

أفادت تقاريرصحفية إسبانية بأن النجم «المخضرم» سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق، الذي لايرتبط بأي نادٍ في الوقت الحالي، منفتح على فكرة قبول راتب سنوي أقل من 4 ملايين يورو (ما يقرب من 80 مليون بيزوس مكسيكي)، حيث يجري في الوقت الحالي مفاوضات مع مونتيري المكسيكي أحد أندية المقدمة في الدوري هناك، من أجل الانتقال إلى صفوفه هذ الشتاء.

غير أن المصادر نفسها، قالت إن هناك عقبة تواجه هذه المفاوضات تتعلق بالمكافآت المرتبطة بالأداء، والتي يأمل «الماتادور» ضمها إلى العقد، وهناك نقطة خلاف أخرى، حيث يطالب ممثلو مونتيري بأن يكون العقد لمدة عام واحد، بينما يريد راموس عقداً يمتد إلى عامين.

وصرح أنطونيو نوريجا، رئيس مونتيري لشبكة «إسبن» بأن راموس أحد الخيارات التي يفكر فيها النادي، وإنه ضمن قائمة محدودة من المدافعين المطلوبين، وخيار حقيقي، ولكنه اعترف في الوقت نفسه بأن كل شيء وارد الحدوث في المفاوضات الجارية الآن معه ومع آخرين، وأن التفاصيل الأخيرة هي التي تنقص إتمام هذا التعاقد.

وقال: أنا لا أتحدث أبداً عن هذه التفاصيل قبل الإتفاق النهائي، لأن الحديث الآن لا معنى له، مشيراً إلى أن هناك خيارات أخرى لدعم خط دفاع الفريق.

وإذا فشل مونتيري في إتمام التعاقد مع راموس، فإنه على استعداد للنظر في صفقات دفاعية أخرى، إذ إن هناك اسمين إسبانيين مرشحين أيضاً، هما كارلوس كويستا وماتيو جامارا.

يُذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي يكون فيها راموس مطلوباً خارج أوروبا، إذ إنه تفاوض في الصيف الماضي مع سان دييجو الذي يلعب في الدوري الأميركي بشأن احتمال رحيله إلى هناك، غير أن الأمر انتهى من دون توقيع أي اتفاق بين الطرفين.

وكان راموس، الذي بدأ مشواره الكروي في «أكاديمية» إشبيلية، انتقل إلى ريال مدريد في 2005، وأمضى معه 16موسماً، وأصبح أحد أفضل مدافعي العالم في تاريخ كرة القدم، وحصل على شارة «الكابتن»، وأسهم في حصول «الميرينجي»على 4 بطولات دوري أبطال، و5 بطولات دوري إسباني بخلاف بطولات وألقاب أخرى كثيرة.

وبعد أن غادر مدريد في 2021، أمضى موسمين في باريس سان جيرمان، حصل خلالهما على بطولة الدوري الفرنسي مرتين، قبل أن يعود مجدداً إلى إشبيلية نادي طفولته.