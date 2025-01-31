مانشستر سيتي يواجه ريال مدريد في «ملحق» دوري أبطال أوروبا



نيون (رويترز)

أجريت اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية مراسم قرعة الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد لموسم 2024-2025، وتأهلت ثمانية فرق من مرحلة الدوري التي ضمت 36 فريقاً مباشرة إلى دور الستة عشر، بينما ستقام مرحلة فاصلة من مباراتي ذهاب وإياب في فبراير شباط المقبل بين الفرق التي احتلت المراكز من التاسع وحتى 24.

وفيما يلي نتيجة قرعة الدور الفاصل

كلوب بروج البلجيكي ضد أتلانتا الإيطالي

سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد بروسيا دورتموند الألماني

مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني

سيلتيك الاسكتلندي ضد بايرن ميونيخ الألماني

يوفنتوس الإيطالي ضد أيندهوفن الهولندي

فينوورد الهولندي ضد ميلان الإيطالي

بريست الفرنسي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي

موناكو الفرنسي ضد بنفيكا البرتغالي

مباريات الذهاب تقام يومي 11 و12 فبراير، وتقام مباريات الإياب يومي 18 و19 من نفس الشهر.

تجرى قرعة دور 16 يوم 21 فبراير.