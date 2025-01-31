ريال مديد والسيتي «الحوار الرابع» توالياً في «أبطال أوروبا»



نيون (أ ف ب)



أسفرت قرعة الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي سُحبت في نيون السويسرية، عن مواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومانشستر سيتي الإنجليزي.

واضطر الفريقان لخوض الملحق، عوضاً عن التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، نتيجة فشلهما في احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى، فجاء ريال في المركز الحادي عشر والسيتي في المركز الثاني والعشرين من أصل 36، ما أسفر عن وقوعهما في مواجهة بعضهما للموسم الرابع توالياً.

وفاز الفريقان باللقب القاري في العامين الماضين، وأحرز سيتي باكورة ألقابه بفوزه على الإنتر الإيطالي 1-0 عام 2023، قبل أن يحقق ريال لقبه الخامس عشر معزّزاً رقمه القياسي، بالفوز على بوروسيا دورتموند الألماني العام الماضي.

وهي المرة الرابعة توالياً التي يلتقي فيها الفريقان في المسابقة القارية الأهم، كان آخرها في ربع نهائي العام الماضي، عندما تفوق ريال مدريد بركلات الترجيح في طريقه إلى التتويج باللقب.

في المقابل، سيكون باريس سان جيرمان الفرنسي، اللاهث وراء اللقب الأول له في المسابقة، مرشحاً فوق العادة لتخطي مواطنه بريست، الذي شاءت المصادفات أن يلتقيه السبت في الدوري الفرنسي في بروفة أولية.

واستهل سان جيرمان الموسم الحالي في دوري الأبطال بطريقة مخيّبة، قبل أن يحقق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة، بينها على مانشستر سيتي 4-2 بعدما كان متخلفاً 0-2.

ويستطيع فريق العاصمة الفرنسية الاعتماد في هذا الدور على جناحه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي انتقل إلى صفوفه خلال الشهر الحالي قادماً من نابولي الإيطالي في صفقة ضخمة.

ويواجه بايرن ميونيخ الألماني الذي تقام المباراة النهائية على ملعبه «أليانز أرينا» في 31 مايو المقبل، سلتيك الأسكتلندي، في حين تبدو مواجهات سبورتينج البرتغالي مع بوروسيا دورتموند الألماني وصيف النسخة الأخيرة، وفينورد الهولندي مع ميلان الإيطالي وموناكو الفرنسي مع بنفيكا البرتغالي متكافئة نسبياً.