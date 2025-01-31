السبت 1 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريال مديد والسيتي «الحوار الرابع» توالياً في «أبطال أوروبا»

ريال مديد والسيتي «الحوار الرابع» توالياً في «أبطال أوروبا»
31 يناير 2025 16:20

 
نيون (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
دجاجة تبيض ذهباً.. 15 مباراة بـ160 مليون يورو في «أبطال أوروبا»!
الدوري السعودي في الصورة.. أنشيلوتي يُثير الغموض حول رودريجو!


أسفرت قرعة الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي سُحبت في نيون السويسرية، عن مواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومانشستر سيتي الإنجليزي.
واضطر الفريقان لخوض الملحق، عوضاً عن التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، نتيجة فشلهما في احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى، فجاء ريال في المركز الحادي عشر والسيتي في المركز الثاني والعشرين من أصل 36، ما أسفر عن وقوعهما في مواجهة بعضهما للموسم الرابع توالياً.
وفاز الفريقان باللقب القاري في العامين الماضين، وأحرز سيتي باكورة ألقابه بفوزه على الإنتر الإيطالي 1-0 عام 2023، قبل أن يحقق ريال لقبه الخامس عشر معزّزاً رقمه القياسي، بالفوز على بوروسيا دورتموند الألماني العام الماضي.
وهي المرة الرابعة توالياً التي يلتقي فيها الفريقان في المسابقة القارية الأهم، كان آخرها في ربع نهائي العام الماضي، عندما تفوق ريال مدريد بركلات الترجيح في طريقه إلى التتويج باللقب.
في المقابل، سيكون باريس سان جيرمان الفرنسي، اللاهث وراء اللقب الأول له في المسابقة، مرشحاً فوق العادة لتخطي مواطنه بريست، الذي شاءت المصادفات أن يلتقيه السبت في الدوري الفرنسي في بروفة أولية.
واستهل سان جيرمان الموسم الحالي في دوري الأبطال بطريقة مخيّبة، قبل أن يحقق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة، بينها على مانشستر سيتي 4-2 بعدما كان متخلفاً 0-2.
ويستطيع فريق العاصمة الفرنسية الاعتماد في هذا الدور على جناحه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي انتقل إلى صفوفه خلال الشهر الحالي قادماً من نابولي الإيطالي في صفقة ضخمة.
ويواجه بايرن ميونيخ الألماني الذي تقام المباراة النهائية على ملعبه «أليانز أرينا» في 31 مايو المقبل، سلتيك الأسكتلندي، في حين تبدو مواجهات سبورتينج البرتغالي مع بوروسيا دورتموند الألماني وصيف النسخة الأخيرة، وفينورد الهولندي مع ميلان الإيطالي وموناكو الفرنسي مع بنفيكا البرتغالي متكافئة نسبياً.

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
ريال مدريد
دورتموند
بايرن ميونيخ
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
31 يناير 2025
جويري «بديل» واهي في مارسيليا
الرياضة
جويري «بديل» واهي في مارسيليا
اليوم 14:05
«ملاح» العطية يتعرض لـ«حادث خطير»
الرياضة
«ملاح» العطية يتعرض لـ«حادث خطير»
اليوم 13:55
بوبليك يستعين بـ «جامع الكرات» في «ضربة إرسال»!
الرياضة
بوبليك يستعين بـ «جامع الكرات» في «ضربة إرسال»!
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©