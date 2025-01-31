تعرف على قرعة «الملحق» في «يوروبا ليج»



نيون (أ ف ب)



وقع روما الإيطالي في مواجهة بورتو البرتغالي في أقوى مواجهات الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكرة القدم، وذلك وفق القرعة التي سحبت في نيون السويسرية.

وانتظر روما وبورتو حتى الجولة الثامنة الأخيرة من منافسات المجموعة الموحدة لحجز بطاقتيهما إلى الملحق والإبقاء على آمالهما في اللحاق بالفرق الثمانية الأولى التي ضمنت تأهلها المباشر إلى ثمن النهائي.

وحل روما في المركز الخامس عشر من أصل 36 فريقاً بفوزه على ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني 2-0، من دون أن يمنع ذلك الأخير من نيل بطاقة التأهل المباشر بفضل نقاطه الـ16.

وستكون مواجهة الملحق الذي تقام مبارياته في 13 فبراير ذهاباً و20 منه إياباً، إعادة لثمن نهائي دوري الأبطال موسم 2018-2019، حين خرج الفريق البرتغالي منتصراً بفوزه إياباً 3-1 بعد التمديد، معوضا خسارة الذهاب 1-2.

وفي جميع المواجهات الثلاث التي جمعت الفريقين منذ لقائهما الأول في ثمن نهائي كأس الكؤوس موسم 1981-1982، لم يحقق الفريق الإيطالي أي فوز في ست مباريات ضد بطل دوري الأبطال لعامي 1987 و2004 والدوري الأوروبي (كأس الاتحاد سابقاً) لعامي 2003 و2011.

وبالنسبة للكبير الآخر أياكس الهولندي، بطل دوري الأبطال أربع مرات آخرها عام 1995 والفائز بكأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليج حالياً) عام 1992 وكأس الكؤوس عام 1987، يلتقي مع سان جيلواز البلجيكي، بعد حلوله في المركز الثاني عشر في المجموعة الموحدة بفوزه 2-1 على ضيفه جالطة سراي التركي الذي رافقه إلى الملحق، حيث يلتقي الفريق الهولندي الآخر ألكمار.

ووقع ريال سوسيداد الإسباني في مواجهة ميتيلاند الدنماركي، فيما يلعب أندرلخت البلجيكي مع فنرباخشه التركي، وبودو جليمت النرويجي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل المباشر، قبل أن يكتفي بالمركز التاسع نتيجة تعادله مع نيس الفرنسي 1-1، مع تفينتي الهولندي.



القرعة

تفنتي (هولندا) - بودو جليمت (النرويج)

فنرباخشه (تركيا) - أندرلخت (بلجيكا)

باوك (اليونان) - أف سي أس بي (رومانيا)

سان جيلواز (بلجيكا) - أياكس (هولندا)

ميتيلاند (الدنمارك) - ريال سوسيداد (إسبانيا)

الكمار (هولندا) - جالطة سراي (تركيا)

بورتو (البرتغال) - روما (إيطاليا)

فيرينتسفاروش (المجر) - فيكتوريا بلزن (التشيك)