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الرياضة

«الإمارات للدراجات» ثالث «المرحلة 3» من «طواف العلا»

«الإمارات للدراجات» ثالث «المرحلة 3» من «طواف العلا»
31 يناير 2025 17:16

الرياض (وام)

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حقق الدراج سيباستيان مولانو، من فريق الإمارات للدراجات الهوائية، المركز الثالث في المرحلة الثالثة من طواف العلا في السعودية.
وتنافس مولانو مع تيم ميرليير من فريق «سودال-كويكستب» في آخر 500 متر، لكن الفجوة اتسعت في المنعطف الأخير، ليبتعد ميرليير، نحو الفوز أمام ديلان جرونويغن، من فريق «جايكو-الولا»، بينما اكتفى مولانو بالمركز الثالث.
وأُقيمت المرحلة في ظروف جوية عاصفة تسببت في تشكيل مجموعات متفرقة، وشهدت وصول مجموعة مكونة من 40 دراجاً فقط على المسار الممتد من الحِجر إلى قلعة تيماء لمسافة (180.6 كيلومتر).
وقال مولانو، كان يوماً صعباً وسريعاً مع الكثير من الرياح التي تسببت في انقسامات كبيرة، وواجهتنا العديد من المطبات والأسطح الوعرة، ما جعل السباق قوياً، ونحن في مستوى جيد، وسنحاول مرة أخرى في المرحلة النهائية.

فريق الإمارات للدراجات
الإمارات
الدراجات الهوائية
السعودية
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