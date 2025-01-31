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الرياضة

بعد رحيل نيمار .. دوران «الأغلى» في الدوري السعودي

بعد رحيل نيمار .. دوران «الأغلى» في الدوري السعودي
31 يناير 2025 17:42

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يتصدر الكولومبي جون دوران مهاجم أستون فيلا الإنجليزي، قائمة أغلى الصفقات في الدوري السعودي، خلال الانتقالات الحالية، بعدما يعلن النصر عن ضمه خلال ساعات، وتبلغ قيمة انتقال دوران إلى النصر 80 مليون يورو، وسيكون أيضاً الأغلى في العالم خلال «الميركاتو الشتوي» الحالي.
وبجانب ذلك يصبح دوران أغلى صفقة انتقال في تاريخ الدوري السعودي، بعد رحيل نيمار دا سيلفا عن الهلال السعودي، والذي كان الصفقة الأغلى، عندما انتقل من باريس سان جيرمان عام 2023 مقابل 90 مليون يورو.
ويأتي في القائمة، تعاقد الاتحاد مع الفرنسي موسى ديابي قادماً من أستون فيلا في 2024، مقابل 60 مليون يورو، وهي القيمة نفسها التي دفعها الهلال للحصول على البرازيلي مالكوم من زينيت سانت بطرسبرج، كذلك، ضم النصر البرتغالي أوتافيو من بورتو عام 2023 مقابل 60 مليون يورو.
ويأتي تعاقد الهلال مع البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون مقابل 55 مليون يورو، إضافة إلى الصربي ألكسندر ميتروفيتش من فولهام بـ 52.6 مليون يورو.
وعزز الاتحاد صفوفه بالتعاقد مع البرازيلي فابينيو من ليفربول بصفقة بلغت 46.7 مليون يورو، وفي 2024، أبرم الأهلي صفقة مهمة بالتعاقد مع الإنجليزي إيفان توني من برينتفورد مقابل 42 مليون يورو.
وبلغت صفقة انتقال سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش من لاتسيو إلى الهلال مقابل 40 مليون يورو، وضم الأهلي الجزائري رياض محرز قادماً من مانشستر سيتي في 2023 بـ 35 مليون يورو.

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