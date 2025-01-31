لابا.. الأهداف «حاضرة وغائبة»!



سلطان آل علي (دبي)



يواصل التوجولي لابا كودجو مهاجم العين تألقه في «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة الهدافين بعد 14 جولة، مسجلاً 16 هدفاً بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه، السوري عمر خربين مع الوحدة، بأرقامه القوية وأدائه الحاسم، ويثبت لابا أنه أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الدوري الإماراتي، لكنه في الوقت ذاته يواجه بعض الانتقادات حول توزيع أهدافه بين الفرق الكبرى والصغرى هذا الموسم.

سجل لابا 16 هدفاً حتى الآن، مما يجعله متفوقاً في سباق حسم لقب الهداف هذا الموسم، ومع ذلك، تشير الإحصائيات إلى أن 81% من أهدافه جاءت ضد فرق النصف الثاني من جدول الترتيب، حيث أحرز 13 هدفاً أمام الفرق من الثامن إلى المركز 14، ومعظمها التي تقاتل لتجنب الهبوط، ورغم أن هذا لا يقلل من قيمته التهديفية، إلا أنه يثير التساؤلات حول مدى تأثيره في المباريات الكبيرة أمام الفرق المنافسة على اللقب.

ظهر لابا بقوة أمام الفرق الأقل ترتيباً، حيث كان خورفكان الضحية الأبرز له هذا الموسم، بعدما سجل 4 أهداف في شباكه، منها «هاتريك» في مباراة الذهاب، كما تمكن من هز شباك بني ياس 3 مرات، ليحقق «هاتريك» أيضاً في رصيده، وسجل «ثنائية» أمام العروبة، بينما أحرز هدفاً واحداً أمام كلباء، عجمان، البطائح، ودبا الحصن.

فيما يخص مواجهاته مع الفرق الكبرى، لم يسجل لابا سوى أمام الجزيرة، حيث أحرز «هاتريك» في مباراة واحدة، وهو الفريق الوحيد من النصف الأول في جدول الترتيب الذي تلقى أهدافاً من مهاجم «الزعيم»، أما بقية المباريات ضد فرق المقدمة مثل شباب الأهلي، الشارقة، الوحدة والنصر، لم يتمكن فيها من التسجيل، وهو ما يجعل البعض يشكك في مدى فاعليته أمام الفرق الكبيرة.

رغم عدم الرضا الكبير، يظل لابا الرقم الأهم في هجوم العين هذا الموسم، حيث يعتمد الفريق عليه بشكل كبير لإنهاء الهجمات، وتحويل الفرص إلى أهداف، وذلك بنسبة 47% في الدوري.