السبت 1 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كومباني: تيل ما زال لاعباً في بايرن ميونيخ

كومباني: تيل ما زال لاعباً في بايرن ميونيخ
31 يناير 2025 18:48


برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
جويري «بديل» واهي في مارسيليا
جماهير سلتيك تواجه خطر المنع في مباراة بايرن ميونيخ


شدد فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، على أن اللاعب الشاب ماتيس تيل مازال «لاعباً بالفريق»، وسيكون ضمن قائمة الفريق التي ستواجه هولشتاين كيل، السبت في الدوري الألماني، وسط تكهنات برحيله عن الفريق في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الحالية.
وقال كومباني في مؤتمر صحفي:«الشيء المهم هو أنه ما زال لاعباً في بايرن ميونيخ، أي لاعب يمكن ضمه حتى اللحظة الأخيرة، دوري هنا هو استخدام كل اللاعبين المتاحين دائماً».
وذكرت تقارير أن تيل، الذي يمتد عقده مع البايرن حتى 2029، يسعى إلى الرحيل عن البايرن بسبب قلة مشاركاته في المباريات مع الفريق.
وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية يوم الاثنين المقبل، ووفقاً لتقارير إعلامية، يتصدر توتنهام سباق التعاقد مع اللاعب حيث تقدم بعرض بلغ 60 مليون يورو (3. 61 مليون دولار).
ولم يؤكد البايرن هذا الأمر، ولكن ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية، قال:«عندما نتلقى عرضاً فلكياً للاعب، يجب أن نحدد الخطوات التي سنتخذها، من الناحيتين الرياضية والمالية».
وأضاف: «يمكن لماتيس أن يتخيل الرحيل، يجب أن نتقبل الحقائق، سواء كان على سبيل الإعارة أو البيع، سنرى».
ويتصدر البايرن ترتيب أندية الدوري الألماني بفارق ست نقاط أمام باير ليفركوزن، حامل اللقب.
وقال كومباني، إن جميع اللاعبين الذين شاركوا أمام سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، متاحون للمشاركة أمام كيل.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
توتنهام
كومباني
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
31 يناير 2025
جويري «بديل» واهي في مارسيليا
الرياضة
جويري «بديل» واهي في مارسيليا
اليوم 14:05
«ملاح» العطية يتعرض لـ«حادث خطير»
الرياضة
«ملاح» العطية يتعرض لـ«حادث خطير»
اليوم 13:55
بوبليك يستعين بـ «جامع الكرات» في «ضربة إرسال»!
الرياضة
بوبليك يستعين بـ «جامع الكرات» في «ضربة إرسال»!
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©