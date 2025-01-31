كومباني: تيل ما زال لاعباً في بايرن ميونيخ



برلين (د ب أ)



شدد فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، على أن اللاعب الشاب ماتيس تيل مازال «لاعباً بالفريق»، وسيكون ضمن قائمة الفريق التي ستواجه هولشتاين كيل، السبت في الدوري الألماني، وسط تكهنات برحيله عن الفريق في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الحالية.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي:«الشيء المهم هو أنه ما زال لاعباً في بايرن ميونيخ، أي لاعب يمكن ضمه حتى اللحظة الأخيرة، دوري هنا هو استخدام كل اللاعبين المتاحين دائماً».

وذكرت تقارير أن تيل، الذي يمتد عقده مع البايرن حتى 2029، يسعى إلى الرحيل عن البايرن بسبب قلة مشاركاته في المباريات مع الفريق.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية يوم الاثنين المقبل، ووفقاً لتقارير إعلامية، يتصدر توتنهام سباق التعاقد مع اللاعب حيث تقدم بعرض بلغ 60 مليون يورو (3. 61 مليون دولار).

ولم يؤكد البايرن هذا الأمر، ولكن ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية، قال:«عندما نتلقى عرضاً فلكياً للاعب، يجب أن نحدد الخطوات التي سنتخذها، من الناحيتين الرياضية والمالية».

وأضاف: «يمكن لماتيس أن يتخيل الرحيل، يجب أن نتقبل الحقائق، سواء كان على سبيل الإعارة أو البيع، سنرى».

ويتصدر البايرن ترتيب أندية الدوري الألماني بفارق ست نقاط أمام باير ليفركوزن، حامل اللقب.

وقال كومباني، إن جميع اللاعبين الذين شاركوا أمام سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، متاحون للمشاركة أمام كيل.