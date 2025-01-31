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الرياضة

«المنطاد الأولمبي» يعود إلى باريس كل صيف حتى «لوس أنجلوس 2028»

«المنطاد الأولمبي» يعود إلى باريس كل صيف حتى «لوس أنجلوس 2028»
31 يناير 2025 18:59

باريس (أ ف ب)

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يعود المنطاد الذي حمل المرجل خلال أولمبياد باريس الصيف الماضي، وكان أحد أبرز معالم النسخة الثالثة والثلاثين من الألعاب، إلى العاصمة الفرنسية كل صيف حتى ألعاب لوس أنجلوس 2028، وذلك وفق ما أعلن رئيس البلاد إيمانويل ماكرون ورئيسة بلدية المدينة.
وكتب ماكرون على موقع «أكس» أن المنطاد «سيعود كل صيف، من مهرجان الموسيقى إلى المهرجان الرياضي، وحتى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس».
وكان المنطاد الذي ارتفع في سماء باريس كل ليلة حاملاً الشعلة «الكهربائية 100 بالمئة»، من معالم الألعاب الأولمبية الصيف الماضي، وسيعود الآن كل صيف إلى حدائق تويلري بين متحف اللوفر ومسلة الكونكورد، وفق ما أفادت رئيس بلدية العاصمة آن هيدالجو.
واقترح ماكرون إقامة مهرجان رياضي كل عام في 14 سبتمبر، على غرار مهرجان الموسيقى (21 يونيو) مع «عروض ومسابقات»، وأبدى رغبة بالإبقاء على المنطاد والمرجل، بعيداً عن القضايا التقنية التي أثيرت، «من خلال العمل مع وزيرة الثقافة رشيدة داتي ورئيسة بلدية باريس»، حسب ما أشار مصدر مقرب من رئيس الدولة.
وأضاف «لقد تم القيام بأعمال تقنية لإحياء سحر الارتفاع (المنطاد) في سماء باريس، وسيكون، مثل المهرجان الرياضي، أحد العناصر العديدة لإرث الألعاب».
وبدورها، كتبت هيدالجو على إنستجرام «يا لها من فرحة!»، وذلك بعدما حققت المبتغى الذي أرادته منذ انتهاء ألعاب الصيف الماضي، مضيفة «هذا خبر جيد جداً».
وكان المصمم ماتيو لوأنّور خلف فكرة المنطاد، وحلقة اللهب «الكهربائية 100 بالمئة» وقد استلهمها مستنداً إلى «تاريخ» منطاد الهواء الساخن، وهو اختراع فرنسي ما قبل الثورة عام 1783.

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