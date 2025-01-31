عجمان يتألق أمام الوحدة في «لقاء السبعة»



مصطفى الديب (أبوظبي)



حقق عجمان فوزاً مهماً على ضيفه الوحدة 4-3، في المباراة التي جمعتهما ضمن «الجولة 14» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى «19 نقطة»، ويقفز من المركز التاسع إلى السابع، فيما توقف رصيد «العنابي» عند «22 نقطة»، في المركز الرابع.

جاءت المباراة مثيرة وقوية، وتبادل الفريقان السيطرة والتقدم، إلا أن كفة «البرتقالي» رجحت في اللقاء الذي شهد احتساب 3 ضربات جزاء.

تقدم فيكتور هنريكي لعجمان في الدقيقة العاشرة، وتعادل خربين للوحدة في الدقيقة 43 من ضربة جزاء، قبل أن يمنح لوكاس بيمنتا الأسبقية لـ «العنابي» من خلفية رائعة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول الذي انتهى بتقدم الوحدة 2-1

في الشوط الثاني، حاول الوحدة تأكيد الفوز، إلا أن ميلوش كان له رأي آخر بتسجيل هدف التعادل لعجمان من ضربة جزاء ضد المدافع ساشا في الدقيقة 55، قبل أن يعيد اللاعب نفسه عجمان للتقدم من ضربة جزاء أخرى على ساشا في الدقيقة 67، واختتم «البديل» علي مدن «رباعية» عجمان في الدقيقة 77، فيما سجل أحمد نور الله الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة 94، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لـ «البرتقالي».