الشارقة يستعيد الصدارة بهدف كونراد

علي معالي (الشارقة)



استعاد الشارقة صدارة «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بعد الفوز على دبا الحصن 1-0، في المباراة التي جرت على استاد الشارقة بـ «الإمارة الباسمة»، سجل الهدف الوحيد تايرون كونراد في الدقيقة الرابعة، ليرفع «الملك» رصيده إلى «37 نقطة» بفارق نقطتين عن شباب الأهلي، وتوقف دبا الحصن عند «9 نقاط» في المركز قبل الأخير.

سيطر الشارقة على الشوط الأول، ونجح في التقدم عن طريق تايرون كونراد، بتمريرة من عادل تعرابت بعد 4 دقائق من ضربة البداية، وكاد كايو لوكاس أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 42، إثر مجهود فردي ومراوغة وتوغل داخل المنطقة، وتألق سهيل عبدالله حارس دبا الحصن في التصدي له.

وضغط الشارقة في الشوط الثاني، وأهدر شاهين عبد الرحمن فرصة ذهبية في الدقيقة 54 بتسديدة من داخل المنطقة علت العارضة، لتمر الدقائق من دون تغيير في النتيجة التي صبت في مصلحة «الملك».