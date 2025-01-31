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الرياضة

إيكونه من فيورنتينا إلى كومو

إيكونه من فيورنتينا إلى كومو
31 يناير 2025 19:44

 
روما (أ ف ب)

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أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، إعارة المهاجم الفرنسي جوناتان إيكونه إلى نادي كومو مع إمكانية الشراء.
انضم إيكونه (26 عاماً)، إلى فيورنتينا في يناير 2022، بعد تدرجه في صفوف الفئات العمرية لنادي باريس سان جيرمان ثم لعب لفترة مع مونبلييه وليل.
ولعب إيكونه الذي خاض 4 مباريات دولية مع منتخب فرنسا، والذي سجل سبعة أهداف في أول موسمين له في صفوف فيورنتينا، 14 مباراة هذا الموسم جميعها من دكة الاحتياط، من دون أن ينجح في تسجيل أي هدف في الدوري المحلي خلافاً للدوري الأوروبي حيث هز الشباك أربع مرات.
وقال مدرب كومو الإسباني سيسك فابريجاس «أسلوبه في اللعب وإمكانية شغله أكثر من مركز على أرضية الملعب يشكلان إضافة بالنسبة لنا، إنه قادر على اختراق الخطوط وصناعة فرص التسجيل ويتناسب تماماً مع استراتيجيتنا الهجومية».
ويحتل كومو الذي صعد إلى الدرجة الأولى هذا الموسم بعد غياب 21 عاماً عن الدوري الإيطالي، المركز 13 حالياً في جدول الترتيب لكنه يبتعد بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
فيورنتينا
باريس سان جيرمان
فابريجاس
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