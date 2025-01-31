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الرياضة

مدرب مانشستر سيتي يشكو من «الروزنامة المزدحمة» قبل لقاء الريال

مدرب مانشستر سيتي يشكو من «الروزنامة المزدحمة» قبل لقاء الريال
31 يناير 2025 20:48

 
لندن (أ ف ب)

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اشتكى بيب جوارديولا، المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي، من أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «تحدد دائماً المباريات الأصعب» للفرق المتنافسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يستضيف نيوكاسل بين المباراتين ضد ريال مدريد الإسباني في ملحق ثمن النهائي.
وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي: «عادة في الدوري الإنجليزي الممتاز فإنهم يضعون دائماً جداول زمنية صعبة للفرق المشاركة في المسابقات الأوروبية».
وأضاف «لقد برمجوا أصعب المباريات، لأن من الصعب اللعب ضد ريال مدريد أو بايرن ميونيخ (الألماني)، لكن المشكلة هي أن بينهما سنواجه نيوكاسل».
ويستضيف مانشستر سيتي، بطل الموسم قبل الماضي، منافسه ريال مدريد حامل اللقب في ذهاب الملحق في 12 فبراير المقبل، قبل أن يسافر إلى مدريد لخوض مباراة الإياب بعد أسبوع في الـ19 منه.
وتأتي مواجهة النادي الملكي في منتصف قائمة مباريات كثيرة جداً في الدوري الممتاز، حيث يسافر أبطال إنجلترا في الأعوام الأربعة الأخيرة إلى لندن لمواجهة أرسنال الثاني الأحد، قبل استقبال نيوكاسل الخامس في 15 فبراير، ثم ليفربول المتصدر في 23 منه.
ويتضمن هذا البرنامج أيضاً مباراة في الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليتون أورينت (المستوى الثالث) السبت المقبل، قبل مباراة ذهاب الملحق مباشرة.
وأضاف «لقد كان الأمر دائماً على هذا النحو لسنوات عديدة، أتذكر أن (مدرب مانشستر يونايتد السابق السير الاسكتلندي) أليكس فيرجسون و(المدرب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد السابق البرتغالي) جوزيه مورينيو و(المدرب السابق لأرسنال الفرنسي) أرسين فينجر كانوا يشكون بالطريقة نفسها».
وتابع «أنا لا أشتكي لأننا فزنا بالثلاثية وحققنا نجاحاً لا يصدق بإنجازنا ذلك، أود (المزيد من الوقت) بالتأكيد».

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