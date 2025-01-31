مدرب مانشستر يونايتد يشيد بتغير أسلوب جارناتشو



بوخارست (د ب أ)



أشاد البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، باللاعب الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، حيث أوضح أنه تغير كثيراً، وفي كل شيء، منذ استبعاده من قائمة الفريق في مواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه مرت سبعة أسابيع على استبعاد اللاعب الدولي الأرجنتيني وزميله ماركوس راشفورد من قائمة الفريق الذي فاز بمباراة ديربي المدينة بنتيجة 2-1، وتدور التكهنات حول مستقبل راشفورد قبل اليوم الأخير في الانتقالات يوم الاثنين المقبل، وكذلك الحال بخصوص جارناتشو، وذلك رغم رد الفعل الإيجابي الذي أظهره اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً على استبعاده وهو الأمر الذي أحدث الفارق.

وأظهر المهاجم الشاب الموهوب رد فعل رائعاً لدى دخوله بديلاً، وصنع هدفاً في المباراة التي فاز بها فريقه على ستيوا بوخارست الروماني 2- صفر، ليضمن فريقه التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي.

وقال أموريم عن جارناتشو: «لقد تغير بشكل رائع منذ تلك المباراة أمام مانشستر سيتي، وتغيرت الطريقة التي فهم بها الأمور وفهمه لرغبتي في مساعدته لأنني أريد الفوز بكل المباريات».

وأضاف: «لقد قام بتغيير كل شيء، تغير حينما تتحدث معه وتغيرت الطريقة التي يتعافى بها».