السبت 1 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب مانشستر يونايتد يشيد بتغير أسلوب جارناتشو

مدرب مانشستر يونايتد يشيد بتغير أسلوب جارناتشو
31 يناير 2025 20:58

 
بوخارست (د ب أ)

أخبار ذات صلة
تشيلسي.. صفقة من برشلونة
أستون فيلا ونيوكاسل.. غرامة «أعياد الميلاد»!


أشاد البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، باللاعب الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، حيث أوضح أنه تغير كثيراً، وفي كل شيء، منذ استبعاده من قائمة الفريق في مواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه مرت سبعة أسابيع على استبعاد اللاعب الدولي الأرجنتيني وزميله ماركوس راشفورد من قائمة الفريق الذي فاز بمباراة ديربي المدينة بنتيجة 2-1، وتدور التكهنات حول مستقبل راشفورد قبل اليوم الأخير في الانتقالات يوم الاثنين المقبل، وكذلك الحال بخصوص جارناتشو، وذلك رغم رد الفعل الإيجابي الذي أظهره اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً على استبعاده وهو الأمر الذي أحدث الفارق.
وأظهر المهاجم الشاب الموهوب رد فعل رائعاً لدى دخوله بديلاً، وصنع هدفاً في المباراة التي فاز بها فريقه على ستيوا بوخارست الروماني 2- صفر، ليضمن فريقه التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي.
وقال أموريم عن جارناتشو: «لقد تغير بشكل رائع منذ تلك المباراة أمام مانشستر سيتي، وتغيرت الطريقة التي فهم بها الأمور وفهمه لرغبتي في مساعدته لأنني أريد الفوز بكل المباريات».
وأضاف: «لقد قام بتغيير كل شيء، تغير حينما تتحدث معه وتغيرت الطريقة التي يتعافى بها». 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
روبن أموريم
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
31 يناير 2025
جويري «بديل» واهي في مارسيليا
الرياضة
جويري «بديل» واهي في مارسيليا
اليوم 14:05
«ملاح» العطية يتعرض لـ«حادث خطير»
الرياضة
«ملاح» العطية يتعرض لـ«حادث خطير»
اليوم 13:55
بوبليك يستعين بـ «جامع الكرات» في «ضربة إرسال»!
الرياضة
بوبليك يستعين بـ «جامع الكرات» في «ضربة إرسال»!
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©