سيميوني يطالب بالأهداف من جميع المراكز!



مدريد (رويترز)



قال دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد قبل مواجهة ريال مايوركا إن فريقه بحاجة لتسجيل الأهداف من جميع أنحاء الملعب للحفاظ على فرصه في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ويحتل أتلتيكو، بعد مباراتين بلا فوز أمام ليجانيس وفياريال، المركز الثاني في الترتيب برصيد 45 نقطة قبل مباراة مايوركا السبت.

وفاز مايوركا مرتين فقط في آخر ست مباريات ويحتل المركز السادس برصيد 30 نقطة.

وقال سيميوني للصحفيين «نحتاج إلى تسجيل الأهداف من جميع المراكز، ويتضمن هذا المدافعين أيضاً، خاصة من الكرات الثابتة».

ورغم تأخره عن ريال مدريد المتصدر بأربع نقاط، قال سيميوني إنه يركز على مباراة الغد أمام منافس صعب.

وقال المدرب (54 عاماً) «نتعامل مع كل مباراة على حدة، ونعرف احتياجات منافسينا واحتياجاتنا، أتخيل أن منافسنا سيلعب بطريقة 5-4-1 ويحاول الاستفادة من قدرات فيدات موريكي أو سايل لارين، في التعامل مع الكرات العالية وفي الهجمات المرتدة».

وغاب ألكسندر سورلوث، الذي سجل ثمانية أهداف في الدوري خلال 18 مباراة، عن ثلاث مباريات بكل المسابقات، قبل أن يشارك بديلاً في الشوط الثاني من فوز أتلتيكو 4-1 على سالزبورج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وسيكون المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً متاحاً أمام مايوركا لكن سيميوني تكتم حول التشكيلة الأساسية.

وقال المدرب الأرجنتيني «لقد شارك لمدة 35 دقيقة بالفعل ليشعر بأنه عاد جزءاً من الفريق مجدداً، بعد غيابه القصير للإصابة، سنرى من سيبدأ غداً، أنخيل كوريا بحالة جيدة وأنطوان جريزمان كذلك، وسورلوث متحمس للمشاركة».

وقد يشارك المدافع سيزار أزبيليكويتا بدلاً من خابي جالان الذي أصيب بالتواء في الكاحل في مباراة دوري الأبطال أمام باير ليفركوزن، وقال سيميوني إن الفريق «يحتاج إليه ويأمل أن يكون متاحاً دائماً».