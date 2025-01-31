مولر ينتظر أجواءً مذهلة في لقاء سلتيك وبايرن ميونيخ



برلين (د ب أ)



قال توماس مولر، لاعب بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إن فريقه يتطلع لمواجهة سلتيك في الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وأوقعت القرعة، بايرن ميونيخ في مواجهة بطل أسكتلندا للمرة الخامسة في المسابقة.

وكانت آخر مباراة جمعتهما في دور المجموعات بموسم 2017-2018، ولكن مولر لم يسافر لجلاسكو.

وقال مولر عقب القرعة: «لم أواجه سلتيك خارج أرضنا من قبل، لم ألعب في مباراة دور المجموعات هناك، لابد أن الأجواء في الملعب مذهلة، نتطلع حقاً لهذه المباراة».

وفاز البايرن بثلاثية نظيفة على أرضه و2-1 في جلاسكو في ذلك الموسم.

وأضاف ماكس إيبرل، عوض مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية: «أي شخص يعرف كرة القدم، يدرك أن ملعب سلتيك بارك في جلاسكو، هو ملعب استثنائي».

ولكنه أكد أن المباراة ستمثل تحدياً كبيراً، وقال: «فريق سلتيك يمثل الشغف والروح القتالية، ستكون المباراة تحدياً كبيراً، هدفنا بوضوح هو التقدم إلى الدور الـ16، سنحتاج إلى تقديم كل ما لدينا في المباراتين لتحقيق ذلك».