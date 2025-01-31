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الرياضة

جماهير سلتيك تواجه خطر المنع في مباراة بايرن ميونيخ

جماهير سلتيك تواجه خطر المنع في مباراة بايرن ميونيخ
31 يناير 2025 22:33

 
لندن (د ب أ)

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يواجه مشجعو سلتيك الأسكتلندي خطر منعهم من حضور مباراة الفريق بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمام مضيفه بايرن ميونيخ، بعدما تلقى النادي إشعاراً تأديبياً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بطل الدوري الأسكتلندي كان تلقى عقوبة منع مشجعيه من حضور مباراة خارج أرضه بالبطولات التابعة لـ «اليويفا»، ولكن مع إيقاف التنفيذ، بعد سلسلة من الغرامات بسبب استخدام الألعاب النارية، وقد أثار حادث وقع في ملعب فيلا بارك يوم الأربعاء الماضي احتمالية تفعيل العقوبة.
وأظهرت الصور قيام أحد الأشخاص بين المشجعين بإلقاء عبوة دخان خضراء على أرض الملعب خلال هزيمة سيلتيك 2-4 أمام أستون فيلا.
وذكر بيان للنادي: «نتيجة لاستخدام الألعاب النارية خلال مباراتنا أمام بوروسيا دورتموند في العام الماضي، تم فرض عقوبات على نادي سلتيك من قبل هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم».
وأضاف: «كان القرار يعني أنه، ليس فقط تم تغريم النادي بمبلغ 20 ألف يورو، ولكن أيضاً إذا تكرر مثل هذا التصرف في مباراة خلال العامين القادمين، سيتم منع النادي من بيع التذاكر للمشجعين لحضور مباراة واحدة خارج أرضه في مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي».
وأضاف: «لسوء الحظ، تلقى النادي إشعاراً تأديبياً إضافياً من الاتحاد الأوروبي عقب مباراة أستون فيلا مساء الأربعاء الماضي».
وقال: «بالطبع، سيقوم النادي بتقديم ملاحظات قوية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وسيبذل كل جهد ممكن لضمان أن تتمكن الجماهير من حضور المباراة القادمة في دوري أبطال أوروبا، ومع ذلك، من الواضح أن هناك خطراً من عدم تمكن المشجعين من الحضور».
وأضاف: «في ضوء هذا الوضع، فإنه من واجب النادي أن ينبه المشجعين بهذا الخطر عند النظر في ترتيب السفر، حتى يتم توفير مزيد من المعلومات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم».

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