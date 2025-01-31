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الرياضة

الهلال يعبر الأخدود بـ «رباعية»

الهلال يعبر الأخدود بـ «رباعية»
31 يناير 2025 21:56

 
الرياض (د ب أ)

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عزز الهلال صدارته لترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على ضيفه الأخدود 4- صفر، ضمن منافسات الجولة 18 من المسابقة.
ورفع الهلال رصيده إلى 46 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد، الذي يمكنه معادلة رصيد الهلال مجدداً، في حال فوزه على ضيفه الخلود، السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد الأخدود عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر. وتقدم الهلال عن طريق كايو سيزار، في ظهوره الأول بعد انضمامه من فيتوريا جيماريش البرتغالي، في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف ميلنكوفيتش سافيتش الهدف الثاني في الدقيقة 43 .
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، سجل ماركوس ليوناردو الهدف الثالث للهلال، قبل أن يختتم اللاعب ذاته الرباعية في الدقيقة 55 .
وبدأت المباراة بضغط من الهلال، الذي اعتمد على ماركوس ليوناردو في مركز المهاجم في ظل تواصل غياب ألكسندر ميتروفيتش للإصابة، فيما تواجد البرازيلي مالكوم جناحاً، بالإضافة إلى نجم الفريق وقائده سالم الدوسري، والصفقة الجديدة كايو سيزار المنضم حديثاً من فيتوريا جيماريش البرتغالي.
وفي الدقيقة الرابعة سجل الهلال هدفه الأول عن طريق كايو سيزار، حيث لعب سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش كرة عرضية من الجهة اليسرى، لكن دفاع الأخدود شتتها بشكل خاطئ لتصل إلى متعب الحربي المتمركز داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة مرت من الدفاع ووصلت إلى كايو المتواجد أمام المرمى ليضعها في الشباك. وفي الدقيقة 43 سجل الهلال هدفه الثاني عن طريق ميلنكوفيتش سافيتش، الذي نفذ ضربة حرة ببراعة ليضع الكرة على يسار الحارس باولو فيتور، مسجلاً ثاني أهداف المباراة.
وواصل الهلال ضغطه وتألقه في المباراة، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، عن طريق ماركوس ليوناردو. وجاء الهدف بعدما لعب مالكوم كرة طولية داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى حسان تمبكتي على الجهة اليسرى، ليحولها بضربة رأس وصلت إلى ماركوس ليوناردو الذي تابعها في الشباك، وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بثلاثية نظيفة.
وفي الشوط الثاني واصل ضغطه وتفوقه على مضيفه الذي أكتفى بالدفاع عن مرماه ومحاولة منع شباك فريقه من الاهتزاز مجدداً، لكن دفاع الأخدود لم ينجح في منع الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 55 عن طريق ماركوس ليوناردو، والذي سجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة.
وجاء الهدف بعد كرة سددها متعب الحربي وتصدى لها باولو فيتور حارس الأخدود، لتتهيأ أمام ماركوس ليوناردو الذي وضعها في الشباك.
وبعد الهدف الرابع، حاول الأخدود الخروج في هجمات مرتدة بغرض تسجيل هدف تقليص الفارق في شباك منافسه، لكن الهلال لم يكتف بالرباعية وشن بدوره العديد من الهجمات من أجل تسجيل هدف رابع.
ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز كبير للهلال بنتيجة 4- صفر.

الدوري السعودي
الهلال
الأخدود
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