5 نزالات لمنتخب الجودو في افتتاح «باريس جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض منتخب الجودو اليوم 5 نزالات، ضمن «الوزن الخفيف»، في افتتاح بطولة باريس جراند سلام الكبرى، التي يُنظمها الاتحاد الفرنسي بإشراف الاتحاد الدولي، وتختتم مساء غدٍ بمنافسات الوزنين المتوسط والثقيل، وتضم قائمة المشاركين 309 لاعبين ولاعبات من 53 دولة، بعد اعتذار المغرب.

وتشهد الجولة الافتتاحية مشاركة، بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، ونارمند بيان، وناجي كازيبك في وزن تحت 66 كجم، وكريم عبداللطيف، ومحمد يزبيك في وزن تحت 73 كجم، على أن يخوض طلال شفيلي منافسات وزن تحت 81 كجم، غداً، وأيضاً سليمان إبراهيم في وزن تحت 90 كجم، وظافر كوستوف في وزن تحت 100 كجم.

وحضر الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، أمين صندوق الاتحاد الدولي، رئيس البعثة، وفيكتور سيكتروف مدرب المنتخب قرعة البطولة عبر تقنية الفيديو.

من ناحية أخرى، ينظم اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، اليوم، بطولة أبطال الإمارات للشباب والرجال بصالة نادي كلباء، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، من بينهم 90 لاعباً من فئة الشباب، و60 لاعباً من فئة الرجال منهم عدد من لاعبي المنتخبات المختلفة.

وتشهد البطولة مشاركة أندية النصر والشارقة الرياضي وكلباء والفجيرة للفنون القتالية، وخورفكان والشارقة للدفاع عن النفس، وأكاديمية أولميمبيكس وأكاديمية ماترنا، فيما تضم فئة الشابات أندية الشارقة لرياضة المرأة، وكلباء الرياضي للمرأة، والفجيرة للبنات.

وجرت عملية الميزان على فترتين بصالتي نادي كلباء والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وشهدت التزاماً من المشاركين بشروط البطولة، ما يسهم في نجاحها الفني الذي أقيمت من أجله على مستوى فئة الشباب تحت 21 سنة للذكور والإناث لمواليد ما بين عام 2007 إلى 2005، أما فئة الرجال فتحددت حسب اللائحة للجنسين للمواطنين والمقيمين، والمشاركة مفتوحة للمواطنين في كل وزن، أما اللاعبون المقيمون فسمحت اللائحة بمشاركة لاعب واحد في كل وزن، كما تحددت منافسات الشباب بـ8 أوزان من تحت 55 كجم إلى فوق 100 كجم، وتبدأ الشابات من وزن تحت 44 كجم إلى فوق 78 كجم.