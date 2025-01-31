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الرياضة

جافي يجدد عقده مع برشلونة إلى 2030

جافي يجدد عقده مع برشلونة إلى 2030
31 يناير 2025 22:08

 
برشلونة (أ ف ب)

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مدد لاعب وسط منتخب إسبانيا لكرة القدم بابلو بايس جافيرا، المعروف باسم جافي، عقده مع ناديه برشلونة حتى 30 يونيو 2030، كما أعلن النادي الكاتالوني.
انضم جافي (20 عاماً) إلى أكاديمية «لا ماسيا» في برشلونة قبل 10 سنوات، وخاض أولى مبارياته الرسمية مع الفريق الأول في أغسطس 2021 عندما كان عمره 17 عاماً فقط، حسبما ذكر النادي في بيان.
ومنذ ذلك الحين، سجل 9 أهداف مع «البلاوجرانا»، لكنه عاد إلى الملاعب فقط في أكتوبر 2024 بعد غياب دام نحو عام، إثر تعرضه لإصابة في الركبة في نوفمبر 2023، خلال مباراة ضد جورجيا في تصفيات كأس أوروبا 2024.
وكان جافي مدد عقده للمرة الأولى عام 2022 وحتى عام 2026، وبهذا التمديد الجديد سيصل تواجده في الفريق الأول للنادي إلى ما يقرب من عشر سنوات.
يلعب جافي أيضاً مع المنتخب الإسباني، حيث شارك في 27 مباراة دولية حتى الآن، لكن بسبب إصابته، غاب عن نهائيات كأس أوروبا صيف عام 2024 عندما توج «لا روخا» باللقب.
وقال جافي على مواقع التواصل الاجتماعي متوجهاً إلى أنصار النادي «أنا سعيد جديد لتمديد عقدي مع النادي الأحب إلى قلبي وآمل أن نسهم في إسعادكم هذا الموسم».

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