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الرياضة

النصر يقفز إلى «الثالث» بـ «ثنائية»

النصر يقفز إلى «الثالث» بـ «ثنائية»
31 يناير 2025 22:12

معتصم عبدالله (دبي)
حول النصر تأخره أمام ضيفه العروبة «الأخير»، بهدف عكسي سجله المدافع ليروي فير بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 39، إلى فوز 2-1، بعدما أدرك الهولندي مروان أزرقان التعادل في الدقيقة 45، قبل أن يضيف عبدالله توري الهدف الثاني في الدقيقة 58، وذلك ضمن «الجولة 14» من «دوري أدنوك المحترفين».
ورفع «العميد» الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة على ملعبه في الدوري للمباراة الـ15 على التوالي منذ الموسم الماضي 2023- 2024، رصيده إلى 25 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث، فيما تأزم موقف العروبة في المركز الأخير برصيد 3 نقاط. 

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