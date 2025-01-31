بني ياس يكسب الجزيرة بهدف



فيصل النقبي (أبوظبي)



حصد بني ياس فوزاً مهماً على الجزيرة بهدف سجله لازار ماركوفيتش، في اللقاء الذي أقيم على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ضمن «الجولة الـ14» من «دوري أدنوك للمحترفين».

بهذه النتيجة رفع بني ياس رصيده إلى «15 نقطة»، في المركز الحادي عشر، وتلقى الجزيرة الخسارة الخامسة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند «21 نقطة» في المركز السادس.

وتقدم بني ياس بالهدف الأول عن طريق لازار ماركوفيتش في الدقيقة 12، بعد تمريرة متقنة من يوسف نياكاتي.

وحاول الجزيرة تعديل النتيجة خلال الشوط الثاني، ولكن بني ياس حافظ على النتيجة حتى النهاية.