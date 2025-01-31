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الرياضة

إيقاف 6 لاعبين لارتباطهم بشبكة تلاعب في بلجيكا

إيقاف 6 لاعبين لارتباطهم بشبكة تلاعب في بلجيكا
31 يناير 2025 22:35

  
لندن (أ ب)

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عاقبت وحدة نزاهة رياضة التنس، اليوم الجمعة، 6 لاعبين حاليين أو سابقين، مرتبطين بشبكة تلاعب بنتائج المباريات في بلجيكا، بالإيقاف لفترات متفاوتة، أحدهم لمدة 15 عاماً وتغريمه.
وبذلك يرتفع عدد الذين تم معاقبتهم إلى 30 لاعباً بسبب ارتباطاتهم بالشبكة التي يديرها جريجور سارجسيان، الذي عوقب من قبل بالسجن لمدة خمس سنوات. اللاعب الذي حصل على أطول فترة إيقاف في الإعلان الذي جرى اليوم الجمعة، هو الأرجنتيني أجوستين مويانو «34 عاماً، حيث تم إيقافه لمدة 15 عاماً وتغريمه 10 آلاف دولار، بعدما أنكر التهم وطلب جلسة استماع كاملة.
وكان أفضل تصنيف وصل له مويانو هو احتلاله المركز 1343 في 2015. اعترف اللاعبون الخمسة الآخرون بانتهاك القواعد التي تتعلق بمباريات أقيمت في 2017 و2018 وهم ديفيد جويز، جيروم إنزيريلو، رومان باوفي، يانيك يانكوفيتس، وفرنسوا-أرثر فيبر، وتراوحت فترات إيقافهم بين عامين وخمسة أعوام وسبعة أشهر.
وصل جويز «42 عاماً، إلى أعلى تصنيف فردي في المجموعة، حيث وصل إلى المركز 116 في عام 2010.
ووافق على فترة إيقاف لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 25 ألف دولار، وتم تعليق 50017 دولار من هذا المبلغ.
ولم يشارك جويز في أي مباراة رسمية منذ عام .2018 ووفقا لموقع الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين فقد حقق أكثر من 800 ألف دولار من جوائز المال.

بلجيكا
الأرجنتين
التنس
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