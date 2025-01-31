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الرياضة

ختام دورة الاتحاد الدولي للحكام المرشحين لكأس العالم 2026

ختام دورة الاتحاد الدولي للحكام المرشحين لكأس العالم 2026
31 يناير 2025 22:43

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت دورة الحكّام المرشحين لإدارة مباريات مونديال 2026، التي نظمها الاتحاد الدولي «الفيفا» واستضافها اتحاد كرة القدم من 27 إلى 31 يناير.
شارك في الدورة الحكمان الإماراتيان عادل النقبي وعمر آل علي ضمن 32 حكماً من اتحادات آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا، وتم خلالها التركيز على الجوانب البدنية والفنية واللياقة البدنية والطبية.
وتضمن برنامج دورة «الفيفا» محاضرات نظرية ناقشت قانون اللعبة والحالات التحكيمية، بينما أقيم في الجانب العملي 10 مباريات على ملاعب اتحاد الكرة بواقع مباراتين يومياً، والتي تم خلالها الوقوف على قدرة حكم المباراة في رصد وسرعة اتخاذ القرار المناسب لكل حالة وفقاً لقانون اللعبة.
قدم وأشرف على محاضرات دورة الحكام المرشحين لمونديال 2026، الإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا، والقطري هاني بلان نائب رئيس اللجنة، والسويسري ماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام بالفيفا، ونخبة من محاضري الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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