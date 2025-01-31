منتخب السلة إلى «مربع الذهب» في «دولية دبي»



علي معالي (دبي)



تأهل منتخب السلة إلى المربع الذهبي في بطولة دبي الدولية، بعد الفوز على أهلي طرابلس الليبي 87- 84، في المباراة التي جرت على صالة نادي النصر بدبي.

قدم منتخبنا مباراة رائعة من البداية للنهاية، وظل متقدماً طوال المباراة، وشهدت الدقائق الأخيرة قمة الإثارة، في ظل تقارب النقاط، ورغبة كل فريق في الفوز، ووسط صخب جماهيري كبير، انتهت أرباع المباراة 23-21 و24-21 و26-24 و14-18 لمصلحة منتخبنا.

ونجح المدرب الدكتور منير بن الحبيب في قيادة فريقه بشكل رائع طوال المباراة، قدم ديماركو مباراة كبيرة وسجل 22 نقطة، وقيس عمر وحامد عبداللطيف 16 نقطة.

انتهى الشوط الأول 47-42، وظل المنتخب محافظاً على هذا التقدم في الربعين الثالث والرابع، وصل الفارق في بعض أوقات المباراة إلى 10 نقاط، ولكن الفريق الليبي ظل يقاوم، حتى نجح في تقليص الفارق إلى نقطة واحدة، غير أن رغبة لاعبي المنتخب كانت كبيرة، ونجحوا في استغلال الأخطاء التي وقع فيها أهلي طرابلس.

وبعد المباراة قام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، يرافقه عبداللطيف الفردان، نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، ومحمد عبدالله الحاج، وعلي الأميري، عضوا المجلس، بتهنئة اللاعبين في غرفة خلع الملابس، وطالب القرقاوي اللاعبين بمزيد من التركيز في هذه الفترة التي يستعد فيها المنتخب للمرحلة الثالثة من تصفيات كأس آسيا بلقاء سوريا ولبنان.