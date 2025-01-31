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الرياضة

النصر السعودي يعلن التعاقد مع جون دوران

النصر السعودي يعلن التعاقد مع جون دوران
31 يناير 2025 23:14

 
الرياض (د ب أ)

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أعلن نادي النصر السعودي، عن تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الكولومبي جون دوران قادماً من أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وذكر النادي في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي أن اللاعب سيرتدي القميص رقم 9 مع النصر، معلقاً: «الرقم الأغلى 9 يعود لقميص النصر مجدداً، ما فيه وقت، الاثنين موعدنا».
ولعب دوران، الذي سبق له اللعب مع أنفجادو الكولومبي وشيكاغو فاير الأميركي، 20 مباراة مع أستون فيلا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بينها أربع مباريات أساسياً، فيما سجل خلال مشاركاته سبعة أهداف، فيما لعب في سبع مباريات بدوري أبطال أوروبا وسجل ثلاثة أهداف، بالإضافة إلى هدفين في كأس الرابطة الإنجليزية.

السعودية
النصر السعودي
الدوري السعودي
أستون فيلا
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