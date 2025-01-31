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الرياضة

الاعتداء على حكم في الدوري المصري!

الاعتداء على حكم في الدوري المصري!
31 يناير 2025 23:17

 
القاهرة (د ب أ)

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قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إحالة رئيس وعضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد اعتدائهما على حكم مباراة الفريق مع طلائع الجيش، ضمن منافسات بطولة الدوري.
وقالت الرابطة، في بيان عبر مركزها الإعلامي: «بناء على الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الإسماعيلي مع طلائع الجيش في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري، تقرر وبناء على اللقطات التلفزيونية وتقريري حكم ومراقب المباراة ووفقاً لنص المادة 57 من لائحة المسابقة، إحالة كل من رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إلى لجنة الانضباط، على أن تصدر العقوبات والمخالفات الخاصة بأحداث مباريات الجولة، وفقاً لما هو متبع بعد 48 ساعة من انتهاء الجولة».
وأضافت: «تؤكد الرابطة بأنها لن تتهاون في اتخاذ القرارات التي تضمن سير المسابقة بالشكل الأمثل لضمان فرض الانضباط في المسابقات التي تنظمها». وشهدت نهاية مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش اعتداء وتجاوزاً من رئيس وعضو مجلس إدارة الإسماعيلي على حكم المباراة، التي انتهت بفوز طلائع الجيش 2-1.

مصر
الدوري المصري
الإسماعيلي
طلائع الجيش
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