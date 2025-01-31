بيراميدز يسحق الزمالك بـ«ثلاثية»



القاهرة (د ب أ)



عزز بيراميدز صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه الزمالك 3-صفر في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الحادية عشرة من المسابقة، والتي شهدت فوز طلائع الجيش على الإسماعيلي 2-1، وحرس الحدود على الجونة 1-صفر.

وفشل الفريقان في استغلال كل الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن بيراميدز من تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق فيستون مايلي، ومصطفى فتحي، وإبراهيم عادل في الدقائق 58 و64 و70.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام الأهلي، الذي يمكنه تقليص الفارق لنقطة واحدة، عندما يواجه مودرن سبورت يوم الأحد المقبل في ذات الجولة.

وفي المقابل توقف رصيد الزمالك عند 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف الأهلي، وبفارق نقطة أمام سيراميكا كليوباترا.

وبهذا الفوز تفادى بيراميدز الخسارة في سبع مباريات متتالية، حيث كان هذا الانتصار هو السابع للفريق في الدوري، مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث.

في المقابل تلقى الزمالك ثاني خسارة له في آخر ثلاث مباريات، وهي الخسارة الثالثة له في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في اثنتين. وفي المباراة الثانية، فاز فريق طلائع الجيش على مضيفه الإسماعيلي 2-1، وأنهى الإسماعيلي الشوط الأول متقدماً بهدف سجله عماد حمدي في الدقيقة السادسة.

وفي الشوط الثاني، تمكن طلائع الجيش من تعديل النتيجة، بهدف سجله جودوين أوكوارا في الدقيقة 53، قبل أن يسجل رجب عمران هدف الفوز للطلائع في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز حرس الحدود على مضيفه الجونة بهدف سجله عبد الرحمن جودة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع حرس الحدود رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد الجونة عند ست نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.