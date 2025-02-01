الدنمارك تلحق بكرواتيا إلى نهائي «مونديال اليد»



أوسلو (أ ف ب)



واصلت الدنمارك طريقها نحو اللقب الرابع توالياً، عندما سحقت البرتغال 40-27 في أوسلو، ضمن نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مع كرواتيا والنرويج.

وصمدت البرتغال التي بلغت نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخها، نسبياً في الشوط الأول، حيث أنهته متخلفة بفارق أربعة أهداف (16-20)، لكنها استسلمت في الشوط الثاني أمام قوة أبطال العالم وأولمبياد باريس الذين سجلوا 20 هدفاً أيضاً مقابل 11 هدفاً فقط لمنافسيهم.

وضربت الدنمارك موعداً في المباراة النهائية الأحد في أوسلو مع كرواتيا بطلة نسخة 2003، والتي تغلبت على فرنسا 31-28.

وتلتقي البرتغال مع فرنسا في اليوم ذاته في مباراة المركز الثالث في أوسلو أيضاً.

وفرضت الدنمارك سيطرتها على كرة اليد العالمية بقوة في الأعوام الأخيرة، وتحديداً منذ تتويجها باللقب الأولمبي الأول في تاريخها عام 2016 في ريو دي جانيرو، أتبعته بلقبها الأول في بطولة العالم في نسخة عام 2019 التي استضافتها مشاركة مع ألمانيا.

كرت السبحة في النسختين التاليتين في 2021 في مصر، و2023 في بولندا والسويد، وصولاً إلى تتويجها باللقب الأولمبي الثاني في باريس الصيف الماضي، معوضة خسارتها نهائي 2021 في طوكيو، قبل أن تُتوج بالمعدن الأصفر في أولمبياد باريس، بفوزها الكبير على ألمانيا 39-26.