الأحد 2 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أنشيلوتي «كابوس» جوارديولا في دوري الأبطال!

أنشيلوتي «كابوس» جوارديولا في دوري الأبطال!
1 فبراير 2025 10:00

معتز الشامي (أبوظبي)
قد يختلف كارلو أنشيلوتي وبيب جوارديولا من حيث الفلسفة التدريبية، لكنهما يعتبران من أكثر المدربين تأثيراً في تاريخ كرة القدم، حيث كان أنشيلوتي وجوارديولا من نجوم خط الوسط كلاعبين، وحققا لقب دوري أبطال أوروبا في مطلع التسعينيات، واستمر كلاهما في إتقان العمل كمدربين، وقد رفعا «ذات الأذنين» في 8 مناسبات، 5 للمخضرم الإيطالي، و3 كانت من نصيب فيلسوف كرة القدم الإسباني.
وأسفرت قرعة الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة أصبحت «كلاسيكية» خلال السنوات القليلة الماضية، إذ يصطدم مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا مع العملاق الإسباني ريال مدريد بقيادة أنشيلوتي.
ويعد كارلو أنشيلوتي أول مدرب يقصي جوارديولا من دوري أبطال أوروبا في 4 مواسم مختلفة، في حين أقصى الإسباني المبدع، نظيره الإيطالي مرة واحدة كانت في موسم 2022-2023 (ريال مدريد 1-1 مان سيتي) (مان سيتي 4-0 ريال مدريد).
وسبق لأنشيلوتي أن أقصى جوارديولا 3 مرات متتالية في نصف نهائي 2022 و2023 وربع نهائي 2024، ومرة أخرى منذ نحو 10 سنوات في نصف نهائي عام 2014.
ويعد أنشيلوتي هو المدرب الوحيد الذي فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات، مرتين مع ميلان، و3 مع ريال مدريد، وهو أيضاً المدرب الوحيد الذي فاز بالألقاب المحلية في كل من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، إيطاليا، إنجلترا، إسبانيا، ألمانيا وفرنسا.
وتمكن جوارديولا من الفوز على أنشيلوتي مرتين فقط في دوري الأبطال، (مان سيتي 4 -3 ريال مدريد) في نصف نهائي موسم 2021-2022، و(مان سيتي 4-0 ريال مدريد) في نصف نهائي موسم 2022-2023، في حين فاز المدرب الإيطالي على منافسه الإسباني في 4 مناسبات، نصف نهائي موسم 2013-2014 (ريال مدريد 1-0 بايرن ميونيخ) و( بايرن ميونيخ 0-4 ريال مدريد)، وفي نصف نهائي موسم 2021-2022 (ريال مدريد 3-1 مان سيتي) وفي ربع نهائي موسم 2023-2024 بركلات الترجيح (مان سيتي 4-5 ريال مدريد).
وحسم التعادل نتيجة مباراتين بين المدربين المخضرمين، في نصف نهائي 2022-2023 (ريال مدريد 1-1 مان سيتي) وموسم 2023-2024 (ريال مدريد 3-3 مان سيتي).

أخبار ذات صلة
برشلونة يقلص المسافات في سباق «الليجا»!
ريال مدريد يتحدث عن «تحكيم فاضح» في «دوري قذر»!
كارلو أنشيلوتي
بيب جوارديولا
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
ريال مدريد
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
موراتا يختار ناديه الجديد
الرياضة
موراتا يختار ناديه الجديد
اليوم 22:00
رئيس بنما يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الأخبار العالمية
رئيس بنما يلتقي وزير الخارجية الأميركي بعد مطالبة ترامب بالقناة
اليوم 21:38
«البديل أوزون» ينقذ فرانكفورت من السقوط
الرياضة
«البديل أوزون» ينقذ فرانكفورت من السقوط
اليوم 21:29
مقاتلة للجيش العراقي
الأخبار العالمية
مقتل سبعة إرهابيين في العراق بينهم قيادي
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©