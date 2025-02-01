أنشيلوتي «كابوس» جوارديولا في دوري الأبطال!

معتز الشامي (أبوظبي)

قد يختلف كارلو أنشيلوتي وبيب جوارديولا من حيث الفلسفة التدريبية، لكنهما يعتبران من أكثر المدربين تأثيراً في تاريخ كرة القدم، حيث كان أنشيلوتي وجوارديولا من نجوم خط الوسط كلاعبين، وحققا لقب دوري أبطال أوروبا في مطلع التسعينيات، واستمر كلاهما في إتقان العمل كمدربين، وقد رفعا «ذات الأذنين» في 8 مناسبات، 5 للمخضرم الإيطالي، و3 كانت من نصيب فيلسوف كرة القدم الإسباني.

وأسفرت قرعة الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة أصبحت «كلاسيكية» خلال السنوات القليلة الماضية، إذ يصطدم مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا مع العملاق الإسباني ريال مدريد بقيادة أنشيلوتي.

ويعد كارلو أنشيلوتي أول مدرب يقصي جوارديولا من دوري أبطال أوروبا في 4 مواسم مختلفة، في حين أقصى الإسباني المبدع، نظيره الإيطالي مرة واحدة كانت في موسم 2022-2023 (ريال مدريد 1-1 مان سيتي) (مان سيتي 4-0 ريال مدريد).

وسبق لأنشيلوتي أن أقصى جوارديولا 3 مرات متتالية في نصف نهائي 2022 و2023 وربع نهائي 2024، ومرة أخرى منذ نحو 10 سنوات في نصف نهائي عام 2014.

ويعد أنشيلوتي هو المدرب الوحيد الذي فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات، مرتين مع ميلان، و3 مع ريال مدريد، وهو أيضاً المدرب الوحيد الذي فاز بالألقاب المحلية في كل من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، إيطاليا، إنجلترا، إسبانيا، ألمانيا وفرنسا.

وتمكن جوارديولا من الفوز على أنشيلوتي مرتين فقط في دوري الأبطال، (مان سيتي 4 -3 ريال مدريد) في نصف نهائي موسم 2021-2022، و(مان سيتي 4-0 ريال مدريد) في نصف نهائي موسم 2022-2023، في حين فاز المدرب الإيطالي على منافسه الإسباني في 4 مناسبات، نصف نهائي موسم 2013-2014 (ريال مدريد 1-0 بايرن ميونيخ) و( بايرن ميونيخ 0-4 ريال مدريد)، وفي نصف نهائي موسم 2021-2022 (ريال مدريد 3-1 مان سيتي) وفي ربع نهائي موسم 2023-2024 بركلات الترجيح (مان سيتي 4-5 ريال مدريد).

وحسم التعادل نتيجة مباراتين بين المدربين المخضرمين، في نصف نهائي 2022-2023 (ريال مدريد 1-1 مان سيتي) وموسم 2023-2024 (ريال مدريد 3-3 مان سيتي).