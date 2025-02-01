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الرياضة

فيورنتينا والإنتر يستأنفان مباراة «الأزمة القلبية»

فيورنتينا والإنتر يستأنفان مباراة «الأزمة القلبية»
1 فبراير 2025 10:27

 
ميلانو (أ ف ب)

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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة، أن مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان، ضمن المرحلة الرابعة عشرة التي توقفت في الأول من ديسمبر الماضي بسبب الأزمة القلبية للاعب وسط الاول إدواردو بوف، تستأنف الخمس المقبل.
وتوقفت المباراة في الدقيقة 16، والنتيجة متعادلة سلباً، بعد سقوط لاعب فيورنتينا بوف «22 عاماً» على الأرض مغمى عليه بسبب أزمة قلبية.
وبعد تدخل خدمات الطوارئ على أرض الملعب، تم نقله إلى وحدة العناية المركزة وتوقفت المباراة.
استيقظ بوف في اليوم التالي لدخوله المستشفى، وظل بها لمدة ثلاثة عشر يوماً، وتم تثبيت جهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز يعتبر في إيطاليا مانعاً للعب كرة القدم الاحترافية.
وقد يجد بوف نفسه في نهاية المطاف في وضع مشابه للاعب الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، ضحية سكتة قلبية خلال المباراة الأولى لمنتخب بلاده في كأس أوروبا 2021.
بعد تثبيت جهاز تنظيم ضربات القلب، تمكن إريكسن من استئناف مسيرته بعد ثمانية أشهر، ولكن ليس مع الإنتر الذي كان يدافع عن ألوانه خلال إصابته بأزمة قلبية، إذ تنص القوانين في إيطاليا على عدم السماح للاعبين الذين يتم تركيب لهم هذا الجهاز باللعب.
وبخلاف القوانين الإيطالية، تسمح بطولات أخرى بممارسة كرة القدم، رغم جهاز تنظيم ضربات القلب، كما هي الحال في إنجلترا حيث انضم إريكسن بعد إنهاء خدماته مع الإنتر بداية إلى برنتفورد من يناير حتّى يونيو 2022، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد.
ويحتل إنتر ميلان حامل اللقب المركز الثاني في الدوري بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي المتصدر نابولي.
وأعلنت رابطة الدوري أيضاً أن المباراة المؤجلة من المرحلة التاسعة بين بولونيا وميلان بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، تقام في 26 أو 27 فبراير الجاري، حسب نتيجة مباراتي ميلان في الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وأوقعت القرعة ميلان في مواجهة فينورد الهولندي في 12 المقبل ذهاباً في روتردام، و18 منه إياباً في ميلانو، ويتقاسم ميلان وبولونيا المركز السابع برصيد 34 نقطة لكل منهما.

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فيورنتينا
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