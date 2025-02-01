راشفورد.. حلم برشلونة يتبخر!



أنور إبراهيم (القاهرة)



وصلت العلاقة بين الإنجليزي ماركوس راشفورد «24 عاماً» وناديه مانشستر يونايتد، إلى «طريق شبه مسدود» لعدم رغبة البرتغالي روبن أموريم المدير الفني الجديد في استمراره مع «الشياطين الحمر»، بعد أن أخرجه تماماً من حساباته، وبالتالي اللاعب وجد اهتماماً متبادلاً بينه وبين إدارة برشلونة، لدرجة أن بعض التقارير الصحفية الإنجليزية أشارت إلى اقتراب راشفورد من الانتقال إلى «البارسا» في «الميركاتو الشتوي».

غير أن الصحف الإسبانية أبدت عدم تفاؤلها بإمكانية إتمام الصفقة، نظراً لتعنت السير جيم راتكليف الشريك في ملكية النادي الإنجليزي ومعاونيه، ورفضهم مسألة البيع النهائي، وتفضيلهم فكرة الإعارة، بشرط أن يتحمل النادي الذي يرغب في الحصول على خدماته، كامل راتبه الذي يزيد على 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ما أدى إلى حالة من «الفتور» أصابت الأندية الراغبة في ضمه، مثل ميلان الإيطالي، ودورتموند الألماني، حسبما ذكر موقع «فوت ميركاتو».

ومن جانبها، ذكرت صحيفة ريليفو، أن برشلونة حاول الاستمرار في التفاوض ولكن الموقف يبدو مجمداً، نظراً لأن «الكتالوني» بات ينظر إلى الصفقة على أنها «مستحيلة عملياً»، بسبب الضغوط المالية للنادي، والناجمة عن تجاوز«سقف الرواتب»، ومخالفة قواعد «اللعب المالي النظيف».

وترتيباً على ذلك لا بد أن يقوم برشلونة أولاً ببيع عدد من لاعبيه، من أجل توفير المال اللازم لإتمام الصفقة، قبل يومين فقط من غلق «الميركاتو 3 فبرايرالجاري. وإزاء هذا المأزق بات «البلاوجرانا» على وشك إهمال الملف تماماً.

ويشعر ماركوس راشفورد بخيبة أمل كبيرة لتجميد المفاوضات، رغم أنه كان على استعداد للتنازل عن جزء كبير من راتبه، من أجل تحقيق رغبته في الانتقال إلى برشلونة، والتأكيد على مدى تمسكه بهذه الفرصة.

ورغم ذلك، يحاول ممثلو اللاعب استكشاف خيارات أخرى، قبل نهاية «الميركاتو»، إذ ذكرت صحيفة «ذا أتليتك» أن أستون فيلا قد يمثل بديلاً جيداً لراشفورد، خاصة بعد أن باع «الفيلانس» لاعبه جون دوران، ويسعى لتدعيم هجومه، إلا أن راشفورد لا يزال متحفظاً على اللعب في إنجلترا، ويفضل الرحيل إلى إسبانيا، أو البقاء في مانشستر يونايتد، في حالة فشل رغبته.

غير أن الصحيفة قالت إن أستون فيلا يحاول إقناع راشفورد من دون جدوى، ولما كانت سوق الانتقالات الشتوية تقترب من نهايتها، فإنه إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع، فإن معنى ذلك أن اللاعب سيضطر للبقاء في «أولد ترافورد» حتى نهاية الموسم على أقل تقدير.