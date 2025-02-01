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الرياضة

الشباب السعودي يتعاقد مع «صفقة فنلندية»

الشباب السعودي يتعاقد مع «صفقة فنلندية»
1 فبراير 2025 11:11

 
الرياض (د ب أ)

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أعلن نادي الشباب السعودي عن تعاقده مع لاعب الوسط الفنلندي جلين كامارا، قادماً من رين الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وكان الشباب دخل في منافسة مع ثنائي الدوري الإنجليزي ساوثهامبتون وإيبسويتش تاون، من أجل الظفر بخدمات اللاعب.
وشارك كامارا في 13 مباراة فقط منذ انضمامه إلى رين الصيف الماضي في صفقة بقيمة 10 ملايين يورو من ليدز يونايتد، وكان أحد اللاعبين الذين استبعدهم المدرب الجديد خورخي سامباولي، بعد خروج الفريق من كأس فرنسا.
وسبق لجلين كامارا أن لعب أيضاً في رينجرز ودندي في الدوري الاسكتلندي، وبدأ مسيرته في شباب أرسنال الإنجليزي.

السعودية
الدوري السعودي
الشباب السعودي
ساوثهامبتون
خورخي سامباولي
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