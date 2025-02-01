أستون فيلا ونيوكاسل.. غرامة «أعياد الميلاد»!



لندن (رويترز)



تم تغريم أستون فيلا 30 ألف جنيه إسترليني «37350 دولارا»، ونيوكاسل يونايتد 20 ألف جنيه إسترليني، لفشلهما في السيطرة على لاعبيهما وأعضاء الطاقم الفني، خلال مشاجرة في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في فترة عيد الميلاد.

وضغط أستون فيلا من أجل التعادل، في مباراة شهدت تدخلات بدنية متزايدة أمام نيوكاسل، لكن المهمة أصبحت أصعب عندما طُرد المهاجم جون دوران في الدقيقة 32، بسبب دهس فابيان شار، بعد تدخل قوي، وانتهت المباراة بنتيجة 3-صفر.

وركل اللاعب الكولومبي الغاضب زجاجة مياه، قبل أن يتجه إلى النفق المؤدي إلى غرفة الملابس.

وتصاعدت حدة التوتر بعد نهاية الشوط الأول، ما أدى إلى طرد جيسون تيندال مساعد مدرب نيوكاسل، وفيكتور ماناس محلل أداء فيلا أيضاً.

وقال الاتحاد الإنجليزي للعبة في بيان «زُعم أن كلا الناديين فشلا في ضمان عدم تصرف لاعبيهما، أو شاغلي المنطقة الفنية بطريقة غير لائقة، أو استفزازية حول منطقة النفق في الشوط الأول».

وفرضت لجنة مستقلة غرامة على الناديين، بالإضافة إلى تحذير، وفرضت حظراً لمباراتين على ماناس وغرامة قدرها 4000 جنيه إسترليني، بعد أن اعترف الناديان والمحلل بالتصرف بطريقة غير لائقة.

كما زُعم أن تيندال تصرف بطريقة غير لائقة خلال الواقعة نفسها، لكن اللجنة المستقلة وجدت أن التهمة الموجهة إليه غير مثبتة، ولن يواجه أي إجراء آخر.

وتم تغريم دوران أيضاً مبلغ 15 ألف جنيه إسترليني في وقت سابق من يناير، بعد أن اعترف بأنه تصرف بطريقة غير لائقة في المباراة نفسها.

ورحل دوران عن صفوف أستون فيلا، إذ أعلن النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين تعاقده مع المهاجم الكولومبي بعقد يستمر حتى عام 2030.